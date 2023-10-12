هزة أرضية تضرب ليبيا

هزة أرضية تضرب ليبيا
التاريخ
10/12/2023 10:14:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مصدر في ليبيا نقلا عن المركز الليبي للاستشعار عن بعد، بتسجيل هزة أرضية شعر بها سكان العاصمة طرابلس وسكان المنطقة الغربية.
روسيا اليوم
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