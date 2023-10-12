كتائب القسام : قصفنا اسدود رداً عل قصف المدنيين في غزة

كتائب القسام : قصفنا اسدود رداً عل قصف المدنيين في غزة
التاريخ
10/12/2023 10:14:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام قصف مدينة اسدود المحتلة رداً على قصف مدنيين في قطاع غزة .
وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تيليجرام :" كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين "
وكانت قد استهدفت كتائب القسام تحشدات للعدو في مستوطنة "ياد مردخاي" برشقات صاروخية
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