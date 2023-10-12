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كتائب القسام : قصفنا اسدود رداً عل قصف المدنيين في غزة

10/12/2023 10:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام قصف مدينة اسدود المحتلة رداً على قصف مدنيين في قطاع غزة .

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تيليجرام :" كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين "

وكانت قد استهدفت كتائب القسام تحشدات للعدو في مستوطنة "ياد مردخاي" برشقات صاروخية

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