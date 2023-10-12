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إصابة شاب برصاص الاحتلال في حرملة شرق بيت لحم

10/12/2023 10:14:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أصيب شاب بجروح خطيرة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة حرملة شرق بيت لحم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا (19 عاما) أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بيت عزاء لزوجة المبعد إلى غزة نصري الزير وابنها، واصفة جروحه بالخطيرة.

وقال نائب رئيس بلدية حرملة طارق عساكرة إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت بيت عزاء لزوجة ونجل المبعد نصري الزير اللذين استشهدا نتيجة قصف الاحتلال منزل العائلة في غزة.

وتابع أن قوات الاحتلال داهمت منزل الزير في حرملة وعبثت بمحتوياته.

وأضاف عساكرة أن مواجهات اندلعت قرب بيت العزاء، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت.

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