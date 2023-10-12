إصابة شاب برصاص الاحتلال في حرملة شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أصيب شاب بجروح خطيرة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة حرملة شرق بيت لحم.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا (19 عاما) أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بيت عزاء لزوجة المبعد إلى غزة نصري الزير وابنها، واصفة جروحه بالخطيرة.
وقال نائب رئيس بلدية حرملة طارق عساكرة إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت بيت عزاء لزوجة ونجل المبعد نصري الزير اللذين استشهدا نتيجة قصف الاحتلال منزل العائلة في غزة.
وتابع أن قوات الاحتلال داهمت منزل الزير في حرملة وعبثت بمحتوياته.
وأضاف عساكرة أن مواجهات اندلعت قرب بيت العزاء، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت.
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