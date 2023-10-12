بشائر سارة للمقترضين.. توقعات قوية بتثبيت الفائدة الشهر المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، قد انتهى أخيراً من رفع الفائدة، خاصة وأن بيانات التضخم التي ظهرت اليوم لا تدعم رفع جديد على الفائدة.



وصدرت بيانات التضخم اليوم لا تحمل أي مفاجآت كبيرة، حيث تجاوز مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي الشهري والسنوي التوقعات. فيما جاءت بيانات مؤشري المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي متوافقة مع التوقعات.

فيما جاءت بيانات إعانات البطالة الأمريكية الصادرة منذ قليل مقاربة للتوقعات، وللقراءة السابقة.



وأشار العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة إلى أن جهود البنك المركزي لتهدئة الاقتصاد من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض يتم تضخيمها من خلال تحركات السوق الأخيرة التي تقوم بشكل أساسي ببعض هذه المهمة نيابة عنهم.



على وجه الخصوص، تركز الاهتمام على ارتفاع أسعار السندات الأمريكية، حيث لامس العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة أعلى مستوى في عقدين من الزمن الأسبوع الماضي.



ومع ذلك، توقع المستثمرون أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.



وتتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت الفائدة بالاجتماع المقبل، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة بنسبة 87.8% بالاجتماع المقبل، مقابل توقعات بنسبة 12.2% لرفعها بـ 25 نقطة. وكالات