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خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي

10/12/2023 10:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة، إثر "قصف إسرائيلي مزدوج استهدفهما ظهر اليوم".

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري سوري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي ظهر اليوم بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين"، مشيرا الى أن القصف "أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".

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