خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي

خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي
التاريخ
10/12/2023 10:00:07 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة، إثر "قصف إسرائيلي مزدوج استهدفهما ظهر اليوم".
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري سوري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي ظهر اليوم بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين"، مشيرا الى أن القصف "أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".
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