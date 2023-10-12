تعذر هبوط طائرة وزير الخارجية الإيراني في دمشق

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت وسائل إعلام عبرية عودة طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أدراجها بعد تعذّر هبوطها في سوريا
جراء القصف الإسرائيلي على مطار دمشق.
وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مطاري دمشق وحلب في شمال سوريا بالصواريخ، بحسب ما ذكر التلفزيون السوري الخميس.
وذكرت محطة شام إف.إم المحلية، أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجوم.
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