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تعذر هبوط طائرة وزير الخارجية الإيراني في دمشق

10/12/2023 9:38:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكدت وسائل إعلام عبرية عودة طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أدراجها بعد تعذّر هبوطها في سوريا
جراء القصف الإسرائيلي على مطار دمشق.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مطاري دمشق وحلب في شمال سوريا بالصواريخ، بحسب ما ذكر التلفزيون السوري الخميس.

وذكرت محطة شام إف.إم المحلية، أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية ردا على الهجوم.

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