الأمين العام لحزب إرادة يهنئ عضوي الحزب عبيدات وعضيبات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - هنأ الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينةً على صفحات الحزب بإسم الهيئة العامة،
زميليه عضوي الحزب يحيى عبيدات و د. فايزة عضيبات بمناسبة إنتخابهما في المكتب الدائم لمجلس النواب،
حيث تم انتخاب النائب يحيى عبيدات نائب ثاني
لرئيس مجلس النواب والدكتورة فايزة عضيبات مساعدا أول لرئيس المجلس.
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