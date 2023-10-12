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الأمين العام لحزب إرادة يهنئ عضوي الحزب عبيدات وعضيبات

10/12/2023 9:38:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - هنأ الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينةً على صفحات الحزب بإسم الهيئة العامة،
زميليه عضوي الحزب يحيى عبيدات و د. فايزة عضيبات بمناسبة إنتخابهما في المكتب الدائم لمجلس النواب،
حيث تم انتخاب النائب يحيى عبيدات نائب ثاني
لرئيس مجلس النواب والدكتورة فايزة عضيبات مساعدا أول لرئيس المجلس.

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