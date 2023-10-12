اكشاف سرطانات بأصداف بحرية قد تغير طريقة علاج المرض لدى البشر

MENAFN - Khaberni) خبرني - اكتشف العلماء سرطانات تنتشر مثل الفيروسات منذ قرون بين أنواع من المحار، وهو اكتشاف ثوري يمكن أن يغير طريقة علاج مرض السرطان لدى البشر.

ووجدت دراسة سلالتين من شكل قديم من سرطان شبيه بسرطان الدم الذي كان ينتشر بصمت بين المحار لعدة قرون.

ووفقا للدراسة التي نُشرت مؤخرا في مجلة Nature Cancer، تعاون العلماء في معهد ويلكوم سانجر بالمملكة المتحدة وجامعة سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا مع خبراء في العديد من البلدان الأخرى لاستخدام تسلسل الحمض النووي لفحص مدى انتشار السرطانات القديمة بصمت بين القواقع منذ العصور القديمة.

ويعد السرطان المعدي مجرد صدفة في العالم الطبيعي، ويحدث في عدد محدود من الأنواع الحيوانية. لكن الاكتشاف الأخير في المحار يثير احتمال وجود المزيد من أشكال السرطان المشابهة التي تشكل تهديدا محتملا للبشر.

وعلى حد علم العلماء، لا يمكن أن ينتقل السرطان إلى البشر إلا في حالات نادرة للغاية. على سبيل المثال، كان هناك عدد قليل من الحالات التي نقلت فيها الأمهات السرطان إلى أطفالهن أثناء الحمل.

وتم لأول مرة تحديد تسلسل السرطانات القابلة للانتقال في الكوكل (الصدف البحري)، وهو نوع من محار المياه المالحة الصالح للأكل، وينتمي إلى واحدة من أقدم مجموعات الحيوانات على هذا الكوكب.

وتُعرف سرطانات الكوكل المعدية باسم الأورام ذات الصدفتين القابلة للانتقال (BTN).

وتطفو الخلايا السرطانية القابلة للانتقال بحرية في الماء مثل البكتيريا المجهرية، ويلتقطها المحار، وتتكاثر في مضيفها، مثل سرطان الدم، قبل أن تهرب لمهاجمة الآخرين.

تم العثور على هذا النمط من العدوى بين أنواع شياطين تسمانيا (التي تنقل الخلايا السرطانية عندما يعض بعضها بعضا)، والكلاب (التي تنشر الخلايا السرطانية عن طريق التزاوج)، ونادرا جدا عند البشر (يتم نقل حالات قليلة من السرطان إلى الأطفال أثناء الحمل).

ومن خلال جمع نحو 7000 كوكل في 36 موقعا من 11 دولة بما في ذلك إسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة وأيرلندا والمغرب، تمكن الفريق من العثور على نوعين مختلفين من الأورام ذات الصدفتين القابلة للانتقال.

وتحتوي بعض الخلايا السرطانية على عدد أكبر أو أقل من الكروموسومات مقارنة بخلايا أخرى، وذلك نتيجة لأجيال من انقسام الخلايا وتغيرات غير طبيعية أخرى في وراثة الخلايا السرطانية.

واكتشف الفريق أن جينومات الأورام ذات الصدفتين القابلة للانتقال غير مستقرة إلى حد كبير. وتباين عدد وحجم الكروموسومات بشكل ملحوظ بين الأورام المختلفة، وبين الخلايا من نفس الورم.

ووجدوا أن بعض الخلايا تحتوي على ما لا يقل عن 11 كروموسوما، والبعض الآخر يحتوي على ما يصل إلى 354 كروموسوما، فيما يبلغ عدد الكروموسومات في خلايا الكوكل الطبيعية 38.

وقالت الدكتورة أليسيا بروزوس، المؤلفة الأولى المشاركة، في بيان: "لقد أوضحنا وجود نوعين من السرطان المستقلين القابلين للانتقال، ونعتقد أن هناك العديد من الأنواع المختلفة. إن الحصول على رؤية أوسع للأنواع المختلفة من السرطانات القابلة للانتقال يمكن أن يمنحنا المزيد من التبصر في الظروف اللازمة لتطور الأورام والبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل".

ووجد الفريق أن أورام الكوكل هذه غير مستقرة وراثيا إلى حد كبير وتحتوي على أعداد مختلفة من الكروموسومات، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للسرطانات.

وقال الدكتور دانييل جارسيا سوتو، المؤلف المشارك في الدراسة: "أظهرت دراستنا أن الخلايا الموجودة في أورام الكوكل هذه تحتوي على كميات متباينة للغاية من المواد الوراثية، وهو أمر غير معتاد للغاية مقارنة بأنواع السرطان الأخرى. لقد مرت هذه السرطانات بتغيرات صبغية شديدة وإعادة تنظيم جيني مستمر، ربما لمئات أو آلاف السنين، وهو ما يتحدى النظرية القائلة بأن السرطانات تتطلب جينومات مستقرة للبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل".

وتشير النتائج إلى أن هذه السرطانات لا تشبه أي سرطان آخر قابل للانتقال في الحيوانات، حيث أن الجينوم المستقر ليس ضروريا لبقاء هذه السرطانات القابلة للانتقال على قيد الحياة.

إن اكتشاف كيفية قدرة هذه الخلايا السرطانية على تحمل عدم الاستقرار هذا يمكن أن يساعد الخبراء على إيجاد طرق جديدة للتعامل مع علاج السرطان لدى البشر.

وحدد الفريق أيضا عددا من الكوكل التي أصيبت بشكل غير متوقع بخلايا من كلا النوعين من السرطان في نفس الوقت.

وأوضح الدكتور أدريان بايز أورتيجا، المشارك في الدراسة: "إن فهم المزيد عن أصول وتطور السرطانات المنقولة بالكوكل، وكيف تتفاعل خلاياها مع خلايا الكوكل والبيئة البحرية، يمكن أن يساعد على حماية مجموعات الحيوانات في المستقبل، مع توفير نظرة ثاقبة حول كيفية بقاء السرطانات على قيد الحياة لآلاف السنين كطفيليات بحرية".