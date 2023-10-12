نداء عاجل من حماس.. انقذوا مليوني فلسطيني من القتل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجهت حركة حماس، الخميس، ما وصفته بـ"النداء العاجل" للمؤسسات الإغاثية والصحية والخيرية، في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لقصف متواصل من إسرائيل، ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذها مسلحون فلسطينيون صباح السبت.



وقالت حركة حماس، في بيان: "ندعو جميع المؤسسات الإغاثية والصحية والخيرية في عالمنا العربي والإسلامي وفي الأسرة الدولية، إلى التدخل العاجل".



وأضافت أن هدف التدخل هو "إدخال كل ما يلزم من المواد الطبية والإغاثية والوقود، لإنقاذ أكثر من مليوني مواطن فلسطيني من القتل والتجويع الممنهج وتدمير البنى التحية بشكل كامل".



وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كشفت، الخميس، أن الوقود المتبقي في قطاع غزة المحاصر قد ينفد خلال ساعات قليلة. سكاي نيوز

