Thursday, 12 October 2023 05:56 GMT

ويلز تهزم جبل طارق ودياً

10/12/2023 9:18:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز منتخب ويلز على ضيفه جبل طارق 4-0، في مباراة دولية ودية استعداداً لخوض تصفيات كأس أمم أوروبا.
تقدم المنتخب الويلزي عن طريق بن دافيز في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كيفر مور الهدف الثاني في الدقيقة 26.
وفي الدقيقة 35، سجل ناثان برودهيد الهدف الثالث لويلز، قبل أن يعود كيفر مور ويسجل الهدف الثاني له والرابع لويلز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
ويحتل المنتخب الويلزي المركز الرابع في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أوروبا برصيد سبع نقاط، فيما سيواجه نظيره الكرواتي الأحد المقبل، ضمن منافسات المجموعة التي تضم كذلك منتخبات تركيا وأرمينيا ولاتفيا.

ملاعب

MENAFN12102023000208011052ID1107232500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث