(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، اليوم الخميس في جاليري أمانة عمان الكبرى، حفل افتتاح معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع، الذي يرفع شعار "الأردن مهد الحضارات ومقصد سياحي".
وجالت سموها على أجنحة الدول المشاركة في المعرض الذي يستمر 3 أيام، من تنظيم "جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية"، مبدية إعجابها بمعروضات الأجنحة المشاركة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN12102023000208011052ID1107232499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.