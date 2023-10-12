Thursday, 12 October 2023 05:56 GMT

افتتاح معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع

10/12/2023 9:18:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعت سمو الأميرة عالية بنت الحسين، اليوم الخميس في جاليري أمانة عمان الكبرى، حفل افتتاح معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع، الذي يرفع شعار "الأردن مهد الحضارات ومقصد سياحي".
وجالت سموها على أجنحة الدول المشاركة في المعرض الذي يستمر 3 أيام، من تنظيم "جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية"، مبدية إعجابها بمعروضات الأجنحة المشاركة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN12102023000208011052ID1107232499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث