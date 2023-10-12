Thursday, 12 October 2023 05:56 GMT

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

10/12/2023 9:18:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 12-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مصر وزامبيا الودية في الإمارات، ولقاء إسبانيا وإسكتلندا في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024".
مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

لاتفيا X أرمينيا – 7 مساء - beIN Sports HD 2
روسيا البيضاء X رومانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6
أندورا X كوسوفو – 9.45 مساء
ألبانيا X التشيك – 9.45 مساء
إسبانيا X أسكتلندا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1
كرواتيا X تركيا – 9.45 مساء
جزر فاروه X بولندا – 9.45 مساء
قبرص X النرويج – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

كولومبيا X أوروجواي – 11.30 مساء
مواعيد مباريات ودية دولية

البحرين X قيرغيزستان – 4 مساء
الجبل الأسود X لبنان – 7 مساء
روسيا X الكاميرون – 7 مساء
الإمارات X الكويت – 7 مساء
مصر X زامبيا – 7 مساء
السويد X مولدوفا – 8 مساء
الجزائر X الرأس الأخضر – 10 مساء

ملاعب

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