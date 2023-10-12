بيانات التضخم الأمريكية تتجاوز التوقعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت بيانات التضخم الأمريكية التي تترقبها الأسواق منذ أيام.

حيث تكمن أهمية البيانات الصادرة للتو في أنها تكشف عن وجهة الفيدرالي الأمريكي المقبلة فيما يتعلق بتسعير الفائدة الفيدرالي.

وجاءت بيانات مؤشري المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي بشكل تجاوز مع التوقعات، وهو ما أضاف مزيدًا من الارتباك للأسواق.

وتحول مؤشر الدولار للصعود بعدما كان متراجعا، فيما قلص الذهب بعضا من مكاسبه ولكنه ما زال مرتفعا.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر سبتمبر 3.7%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بـ 3.6% فقط، وذلك بعد تسجيله 3.7% في شهر أغسطس الماضي.

أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بـ 0.4% في سبتمبر، وكانت التوقعات عند 0.3%، بعد صعوده بـ 0.6% في بيانات شهر أغسطس.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4.1% في سبتمبر، وهو ما يتوافق مع التوقعات، بعد أن سجل في أغسطس 4.3%، وعلى أساس شهري سجل 0.3% في سبتمبر وفقًا للتوقعات، وذلك بعد أن سجل زيادة بـ 0.3% في أغسطس.