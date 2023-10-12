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5 أكاديميين من العلوم التطبيقية ضمن أفضل العلماء المتميزين عالميا

10/12/2023 9:18:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدرج تصنيف ستانفورد العالمي 5 باحثين من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ضمن أفضل 2 بالمئة من العلماء المتميزين في العالم.
والباحثون هم:
- الدكتور وميض الطائي، مصنف ضمن 2 بالمئة من العلماء الأكثر تأثيرا عالميا للمرة الرابعة على التوالي في تخصص بيولوجيا السرطانات
- الدكتور محمد حمدان، تخصص هندسة ميكانيكية- علوم حرارية، وله 132 بحثا منشورة في قاعدة بيانات "سكوبس" العالمية
- الدكتور مهند ابوالرز الحاصل على شهادة الدكتوراه تخصص أمراض القلب والشرايين، وله 59 بحثا منشورة في "سكوبس" العالمية
- الدكتورة فاطمة عفيفي تخصص صيدلة، ولها 165 بحثا منشورة في "سكوبس"، و تعتبر رائدة في عمل الأبحاث العلمية في المنتجات النباتية الطبيعية كبديل او مكمل للأدوية.
- الدكتور ابراهيم مشعل تخصص الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء والشبكات اللاسلكية، وله 28 بحثا منشورة في "سكوبس"

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