الذهب يرتفع عالمياً بعد صدور بيانات التضخم
التاريخ
10/12/2023 9:18:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1892 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.29% إلى 1879 دولار للأوقية.
وجاء ذلك بعد صدور بيانات التضخم الامريكية والتي بينت انها كانت اكثر من التوقعات.
MENAFN12102023000208011052ID1107232494
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.