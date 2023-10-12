Thursday, 12 October 2023 05:55 GMT

الذهب يرتفع عالمياً بعد صدور بيانات التضخم

10/12/2023 9:18:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1892 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنسبة 0.29% إلى 1879 دولار للأوقية.

وجاء ذلك بعد صدور بيانات التضخم الامريكية والتي بينت انها كانت اكثر من التوقعات.


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