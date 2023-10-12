طلبة الأردنية ينفذون وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ مئات من طلبة الجامعة الأردنية وقفة احتجاجية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وعبر الطلبة عن وقوفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفعوا شعارات الشجب والاستنكار لما يجري من أحداث تستهدف المدنيّين والأبرياء من أبناء القطاع، مطالبين بوقف كافة أشكال التجاوز والاقتحامات للمسجد الأقصى، ووقف إنشاء المستوطنات.
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