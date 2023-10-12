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طلبة الأردنية ينفذون وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

10/12/2023 9:18:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ مئات من طلبة الجامعة الأردنية وقفة احتجاجية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وعبر الطلبة عن وقوفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفعوا شعارات الشجب والاستنكار لما يجري من أحداث تستهدف المدنيّين والأبرياء من أبناء القطاع، مطالبين بوقف كافة أشكال التجاوز والاقتحامات للمسجد الأقصى، ووقف إنشاء المستوطنات.

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