سلطة المياه تنظم دورات تدريبية جديدة للموظفين ومقاولي وصلات المياه المنزلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استكمالا لخطة وزارة المياه والري بالتدريب، نظمت سلطة المياه دورات تدريبية استهدفت موظفي سلطة المياه ومقاولي الوصلات المنزلية.
وتم استكمال برنامج تدريبي في تكنولوجيا اللحام في مرحلته التاسعة والأخيرة، كما عقد برنامج تدريبي في مجال التعامل الأمن مع محطات الصرف الصحي، وعقد برنامج تدريبي بعنوان التدقيق الداخلي لنظام إدارة الطاقة تم تنفيذه على مجموعتين، كما عقد برنامج تدريبي في مجال تصميم شبكات المياه والذي استهدف المقاولين ومهندسي المياه وذلك استكمالا للبرنامج الشامل لتأهيل مهندسي ومقاولي المياه، كما عقد برنامج تدريبي بعنوان إدارة المخاطر والأزمات بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، كما وعقدت دورة تدريبية بعنوان قياس أداء المشاريع الانشائية، وقد تم عقد هذه البرامج استكمالاً للخطة التدريبية لعام 2023.
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