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سلطة المياه تنظم دورات تدريبية جديدة للموظفين ومقاولي وصلات المياه المنزلية

10/12/2023 9:18:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استكمالا لخطة وزارة المياه والري بالتدريب، نظمت سلطة المياه دورات تدريبية استهدفت موظفي سلطة المياه ومقاولي الوصلات المنزلية.


وتم استكمال برنامج تدريبي في تكنولوجيا اللحام في مرحلته التاسعة والأخيرة، كما عقد برنامج تدريبي في مجال التعامل الأمن مع محطات الصرف الصحي، وعقد برنامج تدريبي بعنوان التدقيق الداخلي لنظام إدارة الطاقة تم تنفيذه على مجموعتين، كما عقد برنامج تدريبي في مجال تصميم شبكات المياه والذي استهدف المقاولين ومهندسي المياه وذلك استكمالا للبرنامج الشامل لتأهيل مهندسي ومقاولي المياه، كما عقد برنامج تدريبي بعنوان إدارة المخاطر والأزمات بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، كما وعقدت دورة تدريبية بعنوان قياس أداء المشاريع الانشائية، وقد تم عقد هذه البرامج استكمالاً للخطة التدريبية لعام 2023.

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