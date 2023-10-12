زلزال يضرب تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مكتب هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 4.7 درجة وقع في مقاطعة فان في جنوب شرق تركيا.
وقال المكتب في بيان، على الشبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تم تسجيل هزات في منطقة توشبا قرب بحيرة فان.
وأشارت وحدة رصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 7 كم من سطح الأرض.
ورصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، يوم السبت الماضي، هزة أرضية ضربت وسط تركيا بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.
سبوتنيك
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