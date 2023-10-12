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زلزال يضرب تركيا

10/12/2023 9:18:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مكتب هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 4.7 درجة وقع في مقاطعة فان في جنوب شرق تركيا.


وقال المكتب في بيان، على الشبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تم تسجيل هزات في منطقة توشبا قرب بحيرة فان.


وأشارت وحدة رصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 7 كم من سطح الأرض.


ورصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، يوم السبت الماضي، هزة أرضية ضربت وسط تركيا بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.

سبوتنيك

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