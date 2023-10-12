هل يضر تناول اللفت والسبانخ النيئة بالصحة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غالباً ما يتم تصنيف اللفت والسبانخ على أنهما من أكثر الأطعمة الصحية والأكثر كثافة بالعناصر الغذائية التي يمكنك تناولها، وتأتي هذه الخضراوات الصليبية في مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال والملمس.وقد ثبت أن هذه الخضار غنية بمضادات الأكسدة، وأنها تحمي من أمراض القلب والسرطان، ومليئة بالألياف وفيتامين C والكالسيوم.. ولكن هل تشكل هذه الخضار مشاكل صحية عند تناولها نيئة؟



أوضحت استشارية التغذية والصحة، نيها ساهايا، من خلال منشور على موقع إنستغرام، قائلة: "يحتوي السبانخ واللفت على مركب يسمى حمض الأكساليك، والذي يمكن أن يرتبط بالكالسيوم والمعادن الأخرى في الجسم ويشكل بلورات غير قابلة للذوبان.. عند تناوله نيئاً، لا يتحلل حمض الأكساليك، ويمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم والحديد والمعادن المهمة الأخرى في الجسم".

إضافة إلى ذلك، أشارت ساهايا إلى أن تناول هذين النوعين من الخضار نيئين قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى والقولون العصبي والنقرس والانتفاخ والغازات.. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من آلام المفاصل والتورم والالتهاب، فإن تناول السبانخ الزائد قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.



علاوة على ذلك، أشارت ساهايا إلى أن السبانخ واللفت مصدران غنيان بفيتامين ك، الذي قد يتفاعل مع الأدوية المضادة للتخثر التي تستخدم لغرض تسييل الدم، وقد يؤثر أيضاً على عوامل التخثر الأخرى الموجودة في الدم.. وتوصي ساهايا بطهي السبانخ واللفت للمساعدة في قتل البكتيريا وجعلهما أكثر أماناً للاستهلاك.



كما أشارت أخصائية التغذية جاسلين كور، إلى أن تناول السبانخ واللفت نيئين يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.. من جهتها قالت كاريشما شاه، أخصائية التغذية التكاملية ومدربة الصحة، إنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في المعدة أو الأمعاء تجنب تناول السبانخ واللفت نيئين، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الحموضة أو آلام في المعدة.

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