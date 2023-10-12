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العشرات في تونس يتظاهرون دعماً للشعب الفلسطيني

10/12/2023 9:18:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت ظهر اليوم الخميس، في العاصمة تونس، مسيرة شارك فيها العشرات دعما للشعب الفلسطيني، ردا على التصعيد العسكري بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي.


وتأتي المسيرة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من المنظمات الوطنية والأحزاب، ومكونات المجتمع المدني، وهيئة المحامين التونسيين، وفقا لمراسل "سبوتنيك ".


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