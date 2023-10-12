العشرات في تونس يتظاهرون دعماً للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انطلقت ظهر اليوم الخميس، في العاصمة تونس، مسيرة شارك فيها العشرات دعما للشعب الفلسطيني، ردا على التصعيد العسكري بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي.
وتأتي المسيرة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من المنظمات الوطنية والأحزاب، ومكونات المجتمع المدني، وهيئة المحامين التونسيين، وفقا لمراسل "سبوتنيك ".
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