الدخل السياحي للأردن يصل لنحو 4.126 مليار دينار منذ مطلع العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر أيلول من عام 2023 نمواً نسبته 15.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 474 مليون و 800 الف دينار.



أما خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023، أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 37.7% بتسجيله لما قيمته 4 مليار و125 مليون و800 الف دينار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5 مليون و580 الف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1%، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4 مليون و299 الف سائح ، وبنسبة نمو بلغت 35.2%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 55.1%.



وفي الوقت ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر أيلول من عام 2023 بما نسبته 22.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 100 مليون و400 الف دينار.



أما خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 32.9% وتسجيله لما قيمته 1 مليون 55 الف و500 دينار.

