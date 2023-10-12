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الدخل السياحي للأردن يصل لنحو 4.126 مليار دينار منذ مطلع العام

10/12/2023 9:18:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر أيلول من عام 2023 نمواً نسبته 15.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 474 مليون و 800 الف دينار.


أما خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023، أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 37.7% بتسجيله لما قيمته 4 مليار و125 مليون و800 الف دينار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5 مليون و580 الف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1%، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 4 مليون و299 الف سائح ، وبنسبة نمو بلغت 35.2%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 829 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 55.1%.


وفي الوقت ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر أيلول من عام 2023 بما نسبته 22.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 100 مليون و400 الف دينار.


أما خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 32.9% وتسجيله لما قيمته 1 مليون 55 الف و500 دينار.

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