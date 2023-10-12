"حديد الإمارات أركان" تنضم لعضوية منظمة "رسيبونسيبل ستيل" العالمية

(MENAFN
- BCW Global) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 أكتوبر 2023: أعلنت مجموعة "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL)، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انضمامها إلى منظمة "رسيبونسيبل ستيل" (ResponsibleSteel) ضمن فئة الأعمال.
وتعد المنظمة، التي تجمع مختلف أصحاب الشأن في القطاع، مبادرة عالمية غير هادفة للربح للمعايير وإصدار شهادات الاعتماد للأطراف المعنية المتعددة في سلسلة توريد الحديد، وتعمل كقوة دافعة في الإنتاج المسؤول اجتماعياً وبيئياً للحديد الخالي من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم. وتوفر المنظمة شهادات اعتماد لمنتجات الحديد منخفضة الكربون، وتدعم السياسات المعنية بتنظيم الإنتاج المسؤول للحديد.
وباعتبارها عضواً، ستتعاون "حديد الإمارات أركان" أيضاً مع المنظمة لتطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير لإنتاج واستهلاك الحديد بشكل مسؤول، بما يؤكد التزامها بمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها القطاع.
وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حديد الإمارات أركان": "تؤكد مجموعة ’حديد الإمارات أركان‘ من خلال انضمامها إلى منظمة ’رسيبونسيبل ستيل‘، التزامها تجاه إنتاج الحديد بطريقة سليمة بيئياً ومسؤولة اجتماعياً، وتؤكد على الدور المحوري للشراكات في إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد. يساهم التعاون مع قادة القطاع بهدف تطوير الأدوات والسياسات الأساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة داخل منظومة إنتاج الحديد، وتعزيز القطاع بأفكار تستشرف المستقبل، حيث تساهم الخبرات المشتركة وتضافر الجهود في تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً".
وانطلاقاً من عضويتها في "برنامج العمل المناخي" و"ميثاق الاستدامة" التابعين للرابطة العالمية للصلب، تلتزم "حديد الإمارات أركان" بمكافحة التغير المناخي داخل الصناعة. علاوة على ذلك، تتوافق منتجات المجموعة مع أعلى المعايير البيئية، حيث تلبي متطلبات نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وبرنامج استدامة للمباني، ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لحكومة أبوظبي. كما تعهدت "حديد الإمارات أركان" بالتزامات كبيرة باعتبارها أحد الموقعين على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في دولة الإمارات و"التعهد المناخي للقطاع العقاري"، مما يعزز التزامها المستمر بالاستدامة والمواطنة المؤسسية المسؤولة.
تلتزم مجموعة حديد الإمارات أركان بقيادة جهود إزالة الكربون في الصناعة على نطاق واسع، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في الدولة.
ولتحقيق ذلك، تحرص "حديد الإمارات أركان" على دعم وتوظيف الابتكار عبر مختلف منتجاتها وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الاستدامة من خلال طرح منتجات مبتكرة منخفضة الكربون تهدف إلى تقليل استهلاك الصلب في عمليات البناء. ويمكن لمنتج حديد التسليح ES600، وهو الأول بين العديد من منتجات الشركة قيد الإنتاج، أن يقلل من كميات الحديد بنسبة تراوح بين 18-24% وفقاً لحجم المشروع.
وتستخدم المجموعة في عمليات إنتاجها كميات أقل من الكربون مقارنة بمنافسيها. وفي عام 2022، نجحت في تخفيض كثافة الطاقة وكثافة الانبعاثات الكربونية عبر وحدات إنتاج الصلب وذلك باستخدام 80% من مصادر الكهرباء النظيفة واحتجاز الكربون واستخدام خردة الحديد كمواد أولية في الإنتاج.
وتلتزم "حديد الإمارات أركان" بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
MENAFN12102023005161011692ID1107232141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.