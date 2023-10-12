منصة دايناتريس توفر أحدث الابتكارات للعملاء على منصة الحوسبة السحابية "ميكروسوفت أزور"

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- Golin Mena) تمكين الفرق في المؤسسات من التعاون وإنشاء ومشاركة التحليلات والتطبيقات وعمليات التشغيل الآلي المبنية على الذكاء الاصطناعي لأي استخدام سواء أعمال أو التطوير أو الأمن أو العمليات
[والثام - ماساتشوستس، 9 أكتوبر 2023] – أعلنت دايناتريس (المدرجة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز (DT)، الشركة الرائدة في مجال المراقبة الموحدة والأمن، عن توفر أحدث ابتكاراتها للعملاء ممن يعتمدون على تشغيل منصتها Dynatrace® platform على منصة الحوسبة السحابية "ميكروسوفت أزور" Microsoft Azure. وتشمل قائمة هذه الابتكارات على ما يلي:
• تعمل قاعدة تخزين البيانات Dynatrace Grail™ على توحيد الحجم الهائل والمتنوع من بيانات المراقبة والأمن وبيانات الأعمال من البيئات السحابية الأصلية والهجينة ومتعددة السحابة، في الوقت الذي يتم فيه الاحتفاظ بسياق البيانات، وصولاً إلى تقديم تحليلات فورية تمتاز بفعالية التكلفة والدقة في نفس الوقت.
• يتميز محرك الأتمتة الذي طورته دايناتريس، والمعروف باسم (Dynatrace® AutomationEngine)، بوجود مجموعة أدوات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية و أيضاً أدوات منخفضة التعليمات البرمجية. ويستفيد المحرك ذاته أيضاً من برنامج دايناتريس القائم على الذكاء الاصناعي (Davis® AI)، بهدف تمكين الموظفين وأصحاب العمل من إنشاء وتوسيع أتمتة سير العمل المخصصة والذكية والآمنة عبر منظومتهم السحابية.
• تعمل تجربة المستخدم الجديدة من دايناتريس، بما في ذلك إمكانات لوحة المعلومات القوية، وأجهزة الكمبيوتر الدفترية المحمولة التفاعلية (Dynatrace Notebooks)، على تعزيز التعاون بين الموظفين و أصحاب العمل، وتمكين المزيد من الأشخاص داخل المؤسسة من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات.
وقال جو كوهين، نائب الرئيس للبنية التحتية للمنصة في شركة Self Esteem Brands: "لقد أسهمت دايناتريس في تعزيز قدرتنا على استخلاص الرؤى والإجراءات من إمكانية المراقبة والأمن وبيانات الأعمال بشكل كبير. ومن خلال إضافة محرك التطبيقات (AppEngine) ومحرك الأتمتة (AutomationEngine)، سنتمكن من تصميم المنصة على نحو يلبّي الاحتياجات الفريدة لشركتنا، وتوسيع نطاق التحليلات والأتمتة القوية للمزيد من فرق العمل . ومن شأن هذه العملية أن تسمح لعدد أكبر من الأشخاص باتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، والحد من العمليات اليدوية، وتحقيق نتائج أعمال أفضل".
وقال ريان بيري، النائب الأول للرئيس لشؤون البنية المعمارية في شركة OneStream: "توفر دايناتريس رؤية محسنة للتعليمات البرمجية التي تقوم بتشغيل منصة OneStream على منصة الحوسبة السحابية "ميكروسوفت أزور" Microsoft Azure، الأمر الذي يساعد فرقنا الهندسية على إجراء المزيد من التحسين المستمر لتجارب المستخدمين التي تستحوذ على ثقة عملائنا. ونعتقد أن الإمكانات التي توفرها هذه الشركة من خلال التقاط البيانات وإظهارها وتجميعها وإعداد التقارير حول القياس عن بعد للتطبيقات والبنية التحتية، إلى جانب قدرات التعلم والتنبيه القائم على الذكاء الاصطناعي لكل عميل من دايناتريس، ستساعدنا على تزويد عملائنا بتجربة أكثر تناغماً واستدامة. ويسعدنا جداً إدخال تقنيات دايناتريس الجديدة، بما في ذلك قاعدة تخزين البيانات Dynatrace Grail™ التي ستمكننا من زيادة كفاءتنا التشغيلية بشكل أكبر".
ويعتمد هذا الإعلان على التزام الاستهلاك الموسع لعدة سنوات، والشراكة في السوق القائمة بين دايناتريس ومايكروسوفت، والتي توصلت إليها الشركتان لتلبية الطلب المتزايد على منصة دايناتريس على منصة الحوسبة السحابية "ميكروسوفت أزور" Microsoft Azure، والمساعدة في تسريع مبادرات الترحيل السحابي وتحسين الأداء للعملاء المشتركين.
وقال ستيف تاك، النائب الأول للرئيس لشؤون إدارة المنتجات في دايناتريس: "حتى نتمكن من تحقيق الازدهار في العصر الرقمي، يتطلب الأمر اتباع نهج موحد لإمكانات المراقبة والأمن وتحليلات بيانات الأعمال. إن إدخال أحدث تقنيات منصاتنا إلى منصة الحوسبة السحابية "ميكروسوفت أزور" Microsoft Azure، يفتح الباب أمام المزيد من العملاء والموظفين داخل المؤسسات للاستفادة من قدراتنا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة لتحديث العمليات السحابية، وتسريع إصدارات البرامج عالية الجودة والآمنة، وضمان تجارب رقمية تعتبر مثالية من نوعها لمستخدميها."
من جهته، قال ألفارو سيليس، نائب الرئيس لمبيعات منتجي البرمجيات المستقلين لمنطقة الحلول لدى مايكروسوفت: "أصبحت إمكانية المراقبة وأمن التطبيقات مجالين ضروريين للمؤسسات، لأنها تتبنى التطوير السحابي الأصلي، وترحيل المزيد من أعباء العمل إلى منصة الحوسبة السحابية "ميكروسوفت أزور" Microsoft Azure. وتوفر منصة دايناتريس حلولاً دقيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الأتمتة الذكية، حيث يمكن للمؤسسات استخدامها من أجل تبسيط عملياتها السحابية لتحقيق الابتكار بشكل أسرع وبطرق أكثر أماناً".
وسيتم الوصول إلى منصة دايناتريس المحسنة، التي تتميز بوجود محرك التطبيقات (AppEngine) ومحرك الأتمتة (AutomationEngine)، وتجربة المستخدم الجديدة، كإصدار يتوفر على نطاق محدود للعملاء الذين يعملون على منصة الحوسبة السحابية "ميكروسوفت أزور" Microsoft Azure بحلول نهاية السنة الحالية 2023، وستكون متاحة بشكل عام لهؤلاء العملاء في الربع الأول من العام المقبل 2024.
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نبذة عن دايناتريس
وجدت شركة دايناتريس لجعل برامج العالم تعمل بشكل مثالي. بجمع منصة ذكاء البرامج الموحدة بين إمكانية المراقبة الواسعة والعميقة وأمن تطبيقات وقت التشغيل المستمر مع AIOps (الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات) الأكثر تقدماً لتوفير إجابات وأتمتة ذكية من البيانات على نطاق هائل. يتيح ذلك للمبتكرين تحديث العمليات السحابية وتقديم البرامج بشكل أسرع وأكثر أماناً، بالإضافة لضمان تجارب رقمية خالية من العيوب. لهذا السبب تثق أكبر المؤسسات في العالم بمنصة Dynatrace® لتسريع التحول الرقمي.
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