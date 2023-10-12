بنزيما يكشف سبب انتقاله من ريال مدريد إلى السعودية (فيديو)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الفرنسي كريما بنزيما بأنه جاء إلى السعودية ليكون جزءا من مشروع كرة القدم الحالي الضخم فيها، ويشعر بالراحة في نادي الاتحاد، وكل ما يريده هو الفوز بالبطولات معه في نهاية الموسم.وقال بنزيما في حوار نشره الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، عبر منصة "إكس": "بعد أن حققت كل شيء في ريال مدريد، اعتقدت أن الوقت قد حان لخوض تجربة وتحد جديد".

وأضاف: "لطالما أردت القدوم إلى هنا. مشروع كرة القدم الحالي ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءا من هذه القصة. يوجد شغف كبير بكرة القدم هنا والكثير من التاريخ الكروي".

وتابع المهاجم الفرنسي: "أيضا لأنها دولة مسلمة ولأنهم رحبوا بي بأيد مفتوحة. شعرت بالحب والترحيب

وتحدث بنزيما عن مدينة مكة المكرمة، قائلا: "عندما تكون هناك تشعر بالسلام والصفاء. إنه مكان استثنائي. هنا الحقيقة، أتمنى زيارة كل المسلمين لها، والإحساس بهذا الشعور".

وحول بداية الموسم مع نادي الاتحاد، قال بنزيما: "بدأنا هذا الموسم بشكل جيد، فريقنا لم يتغير عن الموسم الماضي وهذا أمر جيد، وأشعر بالراحة في الاتحاد".

وأضاف: "آمل بمساعدة فريقي في كل مباراة، وخطوة بخطوة سيتصاعد مستوى الفريق، ومستواي الشخصي، الفوز بالبطولات مع نادي الاتحاد في نهاية الموسم هو كل ما أريده".

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف نادي اتحاد جدة بعد نهاية عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني، الذي لعب في صفوفه 14 عاما.

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