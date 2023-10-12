أردوغان ومحمد بن زايد يبحثان آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شدد الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، واتخاذ الخطوات الإيجابية على صعيد دول المنطقة والعالم لوقف إراقة الدماء.



وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اليوم الخميس وفق بيان الرئاسة التركية، آخر التطورات في المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

RT