الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين
التاريخ
10/12/2023 8:13:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مصدر أمني سوري ، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك " ان العدوان على مطار دمشق الدولي تزامن مع عدوان آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب.
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