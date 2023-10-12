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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق وحلب الدوليين

10/12/2023 8:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني سوري ، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق الدولي.


وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك " ان العدوان على مطار دمشق الدولي تزامن مع عدوان آخر استهدف مطار حلب الدولي في منطقة النيرب.


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