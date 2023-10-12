الامانة تنجز الاحد المقبل تحسينات مرورية على شارع نور سلطان باييف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت امانة عمان الكبرى ، اليوم الخميس ، ان اعمال التحسينات المرورية على شارع نور سلطان باييف ضمن منطقة طارق من توسعة وتعبيد وارصفة ستنجز الاحد المقبل ، وفقا لمدير عمليات المرور المهندس محمد جدوع .
وبين المهندس جدوع ان شارع نور سلطان باييف يصل بين شارع ياجوز ودوار المشاغل وتحديداً المقطع الممتد من اشارات مدخل طارق ولغاية دوار المشاغل .
واضاف ان التحسينات المرورية التي تم تنفيذها بالتعاون مع ادارة السير تهدف لتأمين مسرب حر للسير القادم من ياجوز باتجاه دوار المشاغل دون الوقوف على اشارات مدخل طارق وذلك لرفع كفاءة الاشارة الضوئية لخدمة باقي الاتجاهات وتقليل فترة التأخير التي كانت سابقاً .
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