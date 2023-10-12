مودريتش قد يرحل في الشتاء إلى الدوري السعودي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة fichajes الإسبانية إن مستقبل النجم لوكا مودريتش مع ريال مدريد أصبح غامضاً.
ذكرت الصحيفة أن الدولي الكرواتي يلعب دوراً ثانوياً مع "الملكي" خلال الموسم الحالي، ما يفتح الباب أمام رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتابعت: "اللاعب الفائز بالكرة الذهبية في 2018 يواجه صعوبات في المنافسة على مقعد في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ظل المنافسة القوية مع لاعبي الوسط داخل الفريق المتخم بالنجوم".
وأشارت إلى أن عدد من أندية الدوري الأمريكي وكذلك في الدوري السعودي تتربص باللاعب البالغ من العمر 38 عاماً، وقد تحدث تطورات برحيله عن سانتياغو برنابيو في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ونقلت تصريحات للاعب الكرواتي ظهر خلالها عدم رضاه عن وضعه الحالي، بقوله: "بالتأكيد هذا الوضع يعد جديد بالنسبة لي أن لا ألعب بالقدر الكافي الذي أريده، وبالنسبة لحصولي على فترة راحة أنا لا أريد الحصول على إجازات وأرغب فقط في اللعب".
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