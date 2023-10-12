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مودريتش قد يرحل في الشتاء إلى الدوري السعودي

10/12/2023 8:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة fichajes الإسبانية إن مستقبل النجم لوكا مودريتش مع ريال مدريد أصبح غامضاً.
ذكرت الصحيفة أن الدولي الكرواتي يلعب دوراً ثانوياً مع "الملكي" خلال الموسم الحالي، ما يفتح الباب أمام رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتابعت: "اللاعب الفائز بالكرة الذهبية في 2018 يواجه صعوبات في المنافسة على مقعد في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ظل المنافسة القوية مع لاعبي الوسط داخل الفريق المتخم بالنجوم".
وأشارت إلى أن عدد من أندية الدوري الأمريكي وكذلك في الدوري السعودي تتربص باللاعب البالغ من العمر 38 عاماً، وقد تحدث تطورات برحيله عن سانتياغو برنابيو في يناير (كانون الثاني) المقبل.


ونقلت تصريحات للاعب الكرواتي ظهر خلالها عدم رضاه عن وضعه الحالي، بقوله: "بالتأكيد هذا الوضع يعد جديد بالنسبة لي أن لا ألعب بالقدر الكافي الذي أريده، وبالنسبة لحصولي على فترة راحة أنا لا أريد الحصول على إجازات وأرغب فقط في اللعب".

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