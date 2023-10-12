مؤسسة ولي العهد تطلق حملة إغاثة أشقائنا في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة ولي العهد اليوم الخميس، حملة جمع تبرعات نقدية لشراء المستلزمات الأساسية والعينية الإنسانية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تصعيد عسكري كبير.
وجاءت الحملة تلبية للتوجيهات الملكية السامية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة، وسيجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الأردنية، والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ودعت المؤسسة للمساهمة في الحملة من خلال استخدام خدمة (CliQ) على اسم (Alias): NAUA أو التحويل إلى الحساب البنكي التالي: اسم الحساب: "نوى للتنمية المستدامة".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN12102023000208011052ID1107231979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.