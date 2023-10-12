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مؤسسة ولي العهد تطلق حملة إغاثة أشقائنا في غزة

10/12/2023 8:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة ولي العهد اليوم الخميس، حملة جمع تبرعات نقدية لشراء المستلزمات الأساسية والعينية الإنسانية لصالح أهل غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تصعيد عسكري كبير.
وجاءت الحملة تلبية للتوجيهات الملكية السامية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة، وسيجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الأردنية، والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ودعت المؤسسة للمساهمة في الحملة من خلال استخدام خدمة (CliQ) على اسم (Alias): NAUA أو التحويل إلى الحساب البنكي التالي: اسم الحساب: "نوى للتنمية المستدامة".

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