رئيس بلدية سديروت يطالب بإجلاء مستوطنيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا رئيس بلدية مستوطنة سديروت الإسرائيلية، ألون دافيدي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إيجاد طريقة لإجلاء المستوطنين والبحث عن بديل آمن لهم.
وأجرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الخميس، مقابلة مع ألون دافيدي، طالب الحكومة الإسرائيلية من خلالها بإجلاء مستوطني مستوطنة سديروت والبحث عن مكان آمن أو بدل آمن، حتى ولو كانت فنادق، بهدف العيش فيها حتى يعود الهدوء إلى مناطق غلاف غزة.
ودعا رئيس بلدية مستوطنة سديروت الإسرائيلية إلى منح الجيش الفرصة لترميم ما جرى في تلك المستوطنة وغيرها من مستوطنات غلاف غزة، مع منحه أيضا الفرصة للقيام بما هو ضروري للحرب مع قطاع غزة، على حد قوله.
سبوتنيك
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