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رئيس بلدية سديروت يطالب بإجلاء مستوطنيها

10/12/2023 8:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا رئيس بلدية مستوطنة سديروت الإسرائيلية، ألون دافيدي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إيجاد طريقة لإجلاء المستوطنين والبحث عن بديل آمن لهم.

وأجرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الخميس، مقابلة مع ألون دافيدي، طالب الحكومة الإسرائيلية من خلالها بإجلاء مستوطني مستوطنة سديروت والبحث عن مكان آمن أو بدل آمن، حتى ولو كانت فنادق، بهدف العيش فيها حتى يعود الهدوء إلى مناطق غلاف غزة.
ودعا رئيس بلدية مستوطنة سديروت الإسرائيلية إلى منح الجيش الفرصة لترميم ما جرى في تلك المستوطنة وغيرها من مستوطنات غلاف غزة، مع منحه أيضا الفرصة للقيام بما هو ضروري للحرب مع قطاع غزة، على حد قوله.

سبوتنيك


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