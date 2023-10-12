عبيدات نائباً ثانيا لرئيس مجلس النواب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز النائب يحيى عبيدات بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بعد حصوله على 69 صوتًا، فيما حصل منافسه النائب هيثم الزيادين على 47 صوتًا.



جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة أحمد الصفدي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة.



ودخلت انتخابات النائب الثاني، جولة ثانية بعد عدم حصول أي مُرشح على الأكثرية المُطلقة لعدد الأصوات، وفق ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس النواب إذا ما زاد عدد المُترشحين عن اثنين.



وترشح للمنصب في الجولة الأولى كل من النواب: هيثم الزيادين وحصل على 29 صوتًا، فيما حصل عبيد ياسين على 28 صوتًا، وعمر الزيود 9 أصوات، محمد الهلالات 17 صوتًا، يحيى عبيدات 38 صوتًا.