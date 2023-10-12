وفد صحفي أردني يزور وكالة الأنباء الصينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير عام الأخبار العربية في وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) شين يونغ، اهتمام الوكالة بتوسيع التعاون الإعلامي مع الدول العربية.
وقال خلال لقائه وفدا صحفيا أردنيا يزور الصين بدعوة من الحكومة الصينية، إن (شينخوا) تحرص على التغطية الشاملة والمتنوعة سواء في الدول العربية أو في الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الوكالة تبث أخبارها على مدار الساعة ب 15 لغة بينها العربية، ولديها 180 مكتبا في مختلف دول العالم يعمل فيها 12 ألف موظف منها الأردن.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN12102023000208011052ID1107231976
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.