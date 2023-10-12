Thursday, 12 October 2023 04:34 GMT

وفد صحفي أردني يزور وكالة الأنباء الصينية

10/12/2023 8:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير عام الأخبار العربية في وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) شين يونغ، اهتمام الوكالة بتوسيع التعاون الإعلامي مع الدول العربية.
وقال خلال لقائه وفدا صحفيا أردنيا يزور الصين بدعوة من الحكومة الصينية، إن (شينخوا) تحرص على التغطية الشاملة والمتنوعة سواء في الدول العربية أو في الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الوكالة تبث أخبارها على مدار الساعة ب 15 لغة بينها العربية، ولديها 180 مكتبا في مختلف دول العالم يعمل فيها 12 ألف موظف منها الأردن.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN12102023000208011052ID1107231976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث