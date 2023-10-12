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آلاف المواطنين يشيعون جثامين الشهداء الأربعة في قصرة جنوب نابلس

10/12/2023 8:12:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- شيع آلاف المواطنين في بلدة قصرة، جنوب نابلس، اليوم الخميس، جثامين الشهداء الأربعة، معاذ رائد عودة، وحسن مهند أبو سرور، ومصعب عبد الحليم أبو ريدة، وعبادة سائد أبو سرور، الذين ارتقَوا يوم أمس برصاص جيش الاحتلال ومستعمرين خلال هجومهم على البلدة.

وانطلقت جنازة الشهداء الأربعة من مستشفى سلفيت الحكومي إلى مسقط رأس الشهداء في قصرة، بمشاركة حشد كبير من أهالي بلدتهم والمناطق المجاورة لها، إلى جانب ممثلي القوى والفعاليات الرسمية والشعبية.

ولدى وصول موكب التشييع إلى قرية الساوية جنوب نابلس، هاجم مستعمرون وقوات الاحتلال وشرطتها الموكب بالرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم وادي ونجله أحمد، وإصابة آخرين.

وحمل المشيعون الشهداء فوق الأكتاف لدى وصولهم إلى بلدة قصرة، وطافوا بهم شوارع البلدة وصولا إلى منازل عائلتهم حيث ألقت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ثم أقيمت الصلاة عليهم قبل مواراتهم الثرى في مقبرة البلدة.

وجرت مراسيم التشييع وسط أجواء من الحزن والغضب، ووسط ترديد هتافات تُمجّد الشهداء وتشيد بتضحياتهم، وتؤكد مواصلة النضال ضد الاحتلال، وتندد بممارسات الاحتلال والمستعمرين، وتشدد على الوحدة الوطنية ورص الصفوف.

ومن المقرر أن يجري تشييع المواطن إبراهيم الوادي (63 عاما) ونجله أحمد (26 عاما) عصر اليوم في بلدة قصرة.


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