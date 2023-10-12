آلاف المواطنين يشيعون جثامين الشهداء الأربعة في قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- شيع آلاف المواطنين في بلدة قصرة، جنوب نابلس، اليوم الخميس، جثامين الشهداء الأربعة، معاذ رائد عودة، وحسن مهند أبو سرور، ومصعب عبد الحليم أبو ريدة، وعبادة سائد أبو سرور، الذين ارتقَوا يوم أمس برصاص جيش الاحتلال ومستعمرين خلال هجومهم على البلدة.
وانطلقت جنازة الشهداء الأربعة من مستشفى سلفيت الحكومي إلى مسقط رأس الشهداء في قصرة، بمشاركة حشد كبير من أهالي بلدتهم والمناطق المجاورة لها، إلى جانب ممثلي القوى والفعاليات الرسمية والشعبية.
ولدى وصول موكب التشييع إلى قرية الساوية جنوب نابلس، هاجم مستعمرون وقوات الاحتلال وشرطتها الموكب بالرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد المواطن إبراهيم وادي ونجله أحمد، وإصابة آخرين.
وحمل المشيعون الشهداء فوق الأكتاف لدى وصولهم إلى بلدة قصرة، وطافوا بهم شوارع البلدة وصولا إلى منازل عائلتهم حيث ألقت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، ثم أقيمت الصلاة عليهم قبل مواراتهم الثرى في مقبرة البلدة.
وجرت مراسيم التشييع وسط أجواء من الحزن والغضب، ووسط ترديد هتافات تُمجّد الشهداء وتشيد بتضحياتهم، وتؤكد مواصلة النضال ضد الاحتلال، وتندد بممارسات الاحتلال والمستعمرين، وتشدد على الوحدة الوطنية ورص الصفوف.
ومن المقرر أن يجري تشييع المواطن إبراهيم الوادي (63 عاما) ونجله أحمد (26 عاما) عصر اليوم في بلدة قصرة.
MENAFN12102023000205011050ID1107231975
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.