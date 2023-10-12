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الاحتلال يقترب من خفض تصنيفه الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق

10/12/2023 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواجه التصنيف الائتماني للاحتلال إمكانية التخفيض للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تسعير أسواق الدين لهذه الاحتمالية، نتيجة آثار وتكلفة الحرب والعدوان على غزة.


وارتفعت تكلفة تأمين السندات ضد التخلف عن السداد المحتمل بمقدار 45 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 104 نقاط أساس وهو أعلى مستوى في 10 سنوات.


ولم يكن اقتصاد الاحتلال المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في الاحتلال يحد من بعض سلطات المحكمة العليا مستعداً لحرب السابع من تشرين الأول الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات "موديز وستاندرد آند بورز" وسط آمال بإيجابياتها.


وتواصلت تبعات هذه التوترات السياسية قبل أن يتفاجأ اقتصاد الاحتلال بهجوم مباغت من غزة.


وقدر استراتيجي الأسواق في بنك هبوعليم أكبر بنوك الاحتلال خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب تشرين الأول عام 1973.

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