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الاستثمار الأوروبي يدعم شبكات الكهرباء في إسبانيا بـ700 مليون يورو

10/12/2023 7:40:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 700 مليون يورو؛ لدعم توسيع وتحديث شبكات توزيع الكهرباء في إسبانيا.

وذكر البنك في بيان، اليوم الخميس، أنه تم توقيع الشريحة الأولى من القرض، فيما يعمل التمويل على توسيع وتحديث شبكة توزيع الكهرباء وتحسين موثوقية وأمن إمدادات الطاقة.

وأوضح أن القرض يدعم مساعي أسبانيا والتوجه الأوروبي لدمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء؛ مما يسرع من انتقال الطاقة والنهوض بإزالة الكربون من قطاع الكهرباء الإسباني، وتحديث الشبكات ورقمنتها لزيادة مرونتها وكفاءتها التشغيلية، وأن تسهم الجهود في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية وأهداف الاتحاد الأوروبي.

أ ش أ

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