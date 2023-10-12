الاستثمار الأوروبي يدعم شبكات الكهرباء في إسبانيا بـ700 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 700 مليون يورو؛ لدعم توسيع وتحديث شبكات توزيع الكهرباء في إسبانيا.
وذكر البنك في بيان، اليوم الخميس، أنه تم توقيع الشريحة الأولى من القرض، فيما يعمل التمويل على توسيع وتحديث شبكة توزيع الكهرباء وتحسين موثوقية وأمن إمدادات الطاقة.
وأوضح أن القرض يدعم مساعي أسبانيا والتوجه الأوروبي لدمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء؛ مما يسرع من انتقال الطاقة والنهوض بإزالة الكربون من قطاع الكهرباء الإسباني، وتحديث الشبكات ورقمنتها لزيادة مرونتها وكفاءتها التشغيلية، وأن تسهم الجهود في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية وأهداف الاتحاد الأوروبي.
أ ش أ
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