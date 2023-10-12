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ألمانيا: الاقتصاد في حالة سيئة لكن سيتعافى العام المقبل

10/12/2023 7:40:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفّضت الحكومة الألمانية توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023 ، متوقّعة حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي) بنسبة 0,4%، لكنّها توقّعت أيضاً انتعاش النشاط من جديد السنة المقبلة، مع توقع نمو بنسبة 1,3%.

ووفقا لفرانس برس، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، خلال تقديم هذه الأرقام للصحافة،“لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً، في أوقات صعبة”.

وأشار إلى أنّ الموضوع المطروح هو“أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين”، مثل الصين.

وأضاف هابيك“إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضي قدماً مرة أخرى”.

كانت برلين لا تزال تتوقّع نمواً بنسبة 0,4% هذا العام و1,6% السنة المقبلة، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1,8% في الناتج المحلّي الإجمالي المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار الوزير إلى أنّ الانتعاش المقبل سيكون مدعوماً بانخفاض تدريجي في التضخم، المتوقّع أن يبلغ 2,6% في سنة 2024 ثم 2,0% في سنة 2025، بعدما بلغ 6,1% هذا العام. كما أضاف أنّ هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذي“يظلّ قوياً”.

وقدّمت الحكومة لأول مرة توقّعات نمو الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2025 بمعدل 1,5%.

ولا تزال توقّعاتها للعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقّعات صندوق النقد الدولي، الذي خفّضها إلى ناقص 0,5%، بينما خفّضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى ناقص 0,6%.

ومن المتوقّع أن تكون القوة السابقة للاتحاد الأوروبي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

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