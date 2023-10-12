مبيعات المركبات بالصين ترتفع 9.5% على أساس سنوي في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، ارتفاع مبيعات المركبات في الصين بنسبة 9.5%، على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.86 مليون وحدة في سبتمبر الماضي.
وقالت الجمعية، اليوم الخميس، إن الأداء العام لإنتاج ومبيعات السيارات في الصين تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُرجعاً ارتفاع المبيعات جزئيا إلى سياسات البلاد الرامية إلى تحفيز الاستهلاك.
وأشارت إلى نمو إنتاج ومبيعات المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبتي 7.3% و8.2% على أساس سنوي، على التوالي.
وأوضحت ارتفاع إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبتي 33.7% و37.5% على التوالي، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، أن مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في الصين ارتفعت في سبتمبر من العام الجاري.
وأضافت أنه في الشهر الماضي، توسعت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين بنسبة 22.1% على أساس سنوي لتصل إلى 746 ألف وحدة.
وأشارت إلى أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم بيع ما يقرب من 5.19 مليون وحدة من هذه السيارات عبر قنوات البيع بالتجزئة، بزيادة 33.8% عن العام الماضي ، ووصلت مبيعات الجملة لهذه السيارات إلى 829 ألف وحدة في سبتمبر الماضي، بزيادة 23% على أساس سنوي.
وأشار البيان إلى أن صادرات الصين من سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة ارتفعت بنسبة 107% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 91 ألف وحدة، وهو ما يمثل 25.4% من إجمالي صادرات سيارات الركاب في البلاد.
أ ش أ
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