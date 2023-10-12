مبيعات المركبات بالصين ترتفع 9.5% على أساس سنوي في سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، ارتفاع مبيعات المركبات في الصين بنسبة 9.5%، على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.86 مليون وحدة في سبتمبر الماضي.

وقالت الجمعية، اليوم الخميس، إن الأداء العام لإنتاج ومبيعات السيارات في الصين تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُرجعاً ارتفاع المبيعات جزئيا إلى سياسات البلاد الرامية إلى تحفيز الاستهلاك.

وأشارت إلى نمو إنتاج ومبيعات المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبتي 7.3% و8.2% على أساس سنوي، على التوالي.

وأوضحت ارتفاع إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبتي 33.7% و37.5% على التوالي، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، أن مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في الصين ارتفعت في سبتمبر من العام الجاري.

وأضافت أنه في الشهر الماضي، توسعت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين بنسبة 22.1% على أساس سنوي لتصل إلى 746 ألف وحدة.

وأشارت إلى أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم بيع ما يقرب من 5.19 مليون وحدة من هذه السيارات عبر قنوات البيع بالتجزئة، بزيادة 33.8% عن العام الماضي ، ووصلت مبيعات الجملة لهذه السيارات إلى 829 ألف وحدة في سبتمبر الماضي، بزيادة 23% على أساس سنوي.

وأشار البيان إلى أن صادرات الصين من سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة ارتفعت بنسبة 107% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 91 ألف وحدة، وهو ما يمثل 25.4% من إجمالي صادرات سيارات الركاب في البلاد.

أ ش أ