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نمو اقتصاد المملكة المتحدة 0.2% خلال أغسطس بدعم من قطاع الخدمات

10/12/2023 7:40:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عاود اقتصاد المملكة المتحدة النمو خلال أغسطس بما يتوافق مع التوقعات بدعم من تعافي قطاع الخدمات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، بعدما انكمش 0.6% في يوليو – وفقًا للتقدير المعدل بالخفض – عندما تضرر النشاط الاقتصادي بإضرابات عمالية والطقس الرطب.

وارتفع ناتج قطاع الخدمات 0.4% في أغسطس وكان المساهم الأكبر في النمو، وذكر المكتب أن الاقتصاد نما بشكل متواضع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت“دارين مورجان” مديرة الإحصاءات الاقتصادية لدى المكتب: أن الاقتصاد تلقى دعمًا على المدى الطويل من خلال تصنيع ومبيعات السيارات وكذلك البناء.

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