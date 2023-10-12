نمو اقتصاد المملكة المتحدة 0.2% خلال أغسطس بدعم من قطاع الخدمات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عاود اقتصاد المملكة المتحدة النمو خلال أغسطس بما يتوافق مع التوقعات بدعم من تعافي قطاع الخدمات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، بعدما انكمش 0.6% في يوليو – وفقًا للتقدير المعدل بالخفض – عندما تضرر النشاط الاقتصادي بإضرابات عمالية والطقس الرطب.
وارتفع ناتج قطاع الخدمات 0.4% في أغسطس وكان المساهم الأكبر في النمو، وذكر المكتب أن الاقتصاد نما بشكل متواضع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضافت“دارين مورجان” مديرة الإحصاءات الاقتصادية لدى المكتب: أن الاقتصاد تلقى دعمًا على المدى الطويل من خلال تصنيع ومبيعات السيارات وكذلك البناء.
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