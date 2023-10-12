ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم المزيد من الدلائل حول مسار الفائدة.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.23% إلى 1891.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ السادس والعشرين من سبتمبر.
وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.26% إلى 1879.21 دولار، كما ارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.73% إلى 22.30 دولار، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.55% إلى 895.45 دولار للأوقية.
وتترقب الأسواق اليوم صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، في ظل توقعات ارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر على أساس شهري.
هذا وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر، توقع جميع المسؤولين تقريباً بقاء أسعار الفائدة فوق 5% حتى نهاية العام القادم.
أرقام
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