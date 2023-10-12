ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم المزيد من الدلائل حول مسار الفائدة.

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.23% إلى 1891.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ السادس والعشرين من سبتمبر.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.26% إلى 1879.21 دولار، كما ارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.73% إلى 22.30 دولار، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.55% إلى 895.45 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق اليوم صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، في ظل توقعات ارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر على أساس شهري.

هذا وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر، توقع جميع المسؤولين تقريباً بقاء أسعار الفائدة فوق 5% حتى نهاية العام القادم.

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