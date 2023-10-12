Thursday, 12 October 2023 03:17 GMT

ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

10/12/2023 7:40:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم المزيد من الدلائل حول مسار الفائدة.

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.23% إلى 1891.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ السادس والعشرين من سبتمبر.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.26% إلى 1879.21 دولار، كما ارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.73% إلى 22.30 دولار، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.55% إلى 895.45 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق اليوم صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، في ظل توقعات ارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر على أساس شهري.

هذا وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في سبتمبر، توقع جميع المسؤولين تقريباً بقاء أسعار الفائدة فوق 5% حتى نهاية العام القادم.

أرقام

MENAFN12102023000202011048ID1107231549

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث