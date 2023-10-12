الدولار يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين قبل صدور بيانات تضخم

MENAFN - Al-Borsa News) لم يطرأ تغير يذكر على الدولار لكنه يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس بعدما كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأمريكي) أن صانعي السياسات يتخذون موقفا حذرا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، عند 105.64، ليظل قرب 105.55، وهو أدنى مستوى له منذ 25 سبتمبر وقد لامسه أمس الأربعاء.

ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 19 و20 سبتمبر أيلول وصدر أمس الأربعاء، أشار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إلى الضبابية المحيطة بالاقتصاد وأسعار النفط والأسواق المالية باعتبارها تدعم“تصور المضي قدما بحذر في تحديد المدى المناسب لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى”.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أحدث تصريحاتهم إلى أن ارتفاع عوائد السندات يعد عاملا قد يسمح لهم بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر في وقت لاحق من اليوم خميس، والتي من المتوقع أن يظهر التضخم الشهر الماضي عند مستوى معتدل.

وانخفضت العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 2.4 نقطة أساس إلى 4.573%. وبلغت أعلى مستوياتها منذ 2007 الأسبوع الماضي عند 4.887%.

وارتفع اليورو 0.08% إلى 1.0628 دولار بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس الأربعاء.

واستقر الين في المجمل عند 149.16 مقابل الدولار، بينما سجل الجنيه الاسترليني في أحدث التعاملات 1.2317 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.6419 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.09% إلى 0.6014 دولار.

رويترز