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صعود مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أسهم الرقائق

10/12/2023 7:40:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسواق اليابانية في ختام تداولات اليوم الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الأسهم التي تضررت جراء الهبوط الحاد لمؤشر“نيكي” الأسبوع الماضي إثر مخاوف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وصعد مؤشر“نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة 1.75% إلى 32494 نقطة ليقلص خسائره الشهرية إلى 0.86%، كما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.50% إلى 2342 نقطة.

وأوضح“إيكو ميتسوي” مدير الأصول لدى“إيزاوا” في تصريح لوكالة“رويترز” أن المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم المتضررة جراء موجة البيع الأخيرة، فضلاً عن الأسهم المتعلقة بالرقائق عقب إشارة تقرير نتائج أعمال“سامسونج” الكورية إلى تراجع أداء القطاع لأدنى مستوياته.

وقادت أسهم كل من“طوكيو إلكترون”، و”أدفانتست” مكاسب مؤشر“نيكي”، إذ ارتفعت بنسبة 2.94% و3.54% على الترتيب في ختام الجلسة، بينما صعد سهمي“ميتسوبيشي” و”هوندا موتور” بنسبة 2.71% و2.54% على الترتيب، بعد إعلانهما اليوم توقيع مذكرة لاستكشاف فرص التعاون في مجال بطاريات السيارات الكهربائية.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 149.05 ين.


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