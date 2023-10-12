صعود مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أسهم الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسواق اليابانية في ختام تداولات اليوم الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الأسهم التي تضررت جراء الهبوط الحاد لمؤشر“نيكي” الأسبوع الماضي إثر مخاوف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
وصعد مؤشر“نيكي” في نهاية الجلسة بنسبة 1.75% إلى 32494 نقطة ليقلص خسائره الشهرية إلى 0.86%، كما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.50% إلى 2342 نقطة.
وأوضح“إيكو ميتسوي” مدير الأصول لدى“إيزاوا” في تصريح لوكالة“رويترز” أن المستثمرين أقبلوا على شراء الأسهم المتضررة جراء موجة البيع الأخيرة، فضلاً عن الأسهم المتعلقة بالرقائق عقب إشارة تقرير نتائج أعمال“سامسونج” الكورية إلى تراجع أداء القطاع لأدنى مستوياته.
وقادت أسهم كل من“طوكيو إلكترون”، و”أدفانتست” مكاسب مؤشر“نيكي”، إذ ارتفعت بنسبة 2.94% و3.54% على الترتيب في ختام الجلسة، بينما صعد سهمي“ميتسوبيشي” و”هوندا موتور” بنسبة 2.71% و2.54% على الترتيب، بعد إعلانهما اليوم توقيع مذكرة لاستكشاف فرص التعاون في مجال بطاريات السيارات الكهربائية.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 149.05 ين.
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