العربية للأصول تشتري 5 ملايين سهم خزينة

MENAFN - Al-Borsa News) اشترت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 5 ملايين سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.

وكانت قررت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء 23 مليون سهم خزينة بسعر السوق المفتوح.

وقالت الشركة، إنه تقرر شراء 23 مليون سهم خزينة ابتداءًا من اليوم 9 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبل.

وكانت صدقت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول“العربية للأصول”، على انتخابات مجلس الإدارة الجديدة، بفوز تسعة أعضاء.

واعتمدت العمومية تعيين هاني عبداللطيف علما رئيسًا غير تنفيذيًا لمجلس الإدارة، ومحمد أبو زيد إبراهيم نائب رئيس تنفيذي وعضوًا منتدبًا.

وكانت وافقت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول“العربية للأصول”، على العرض المقدم من تحالف شركة“فانتدج للتنمية العمرانية” و”أنيكس للاستثمارات” الإماراتية ومحمد أبو السعود خميس، للحصول على حق تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى في محافظة الغربية.

وقالت الشركة إنه سيتم اتمام التعاقد مع التحالف والاتفاق على صيغة العقد خلال مدة زمنية من شهرين إلى 3 أشهر، والعرض على عمومية الشركة.

وكانت كشفت شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن إعطاء مهلة لتحالف شركات فانتدج للتنمية العمرانية – أنيكس للاستثمارات الإماراتية – الثغلا للتجارة، لتقديم عرض نهائي يوم الأربعاء المقبل، بشأن تطوير أرض زفتى.

وطالبت الشركة التحالف بوضع سيناريوهات مختلفة في حال موافقة الجهات المعنية على 4 أدوار+ أرضي أو 12 دور+ أرضي، وفي كل حال هل مسموح بمحلات تجارية بالمباني المختلفة بالدور الأرضي أم سيخصص الدور الأرضي للجراجات.

وأضافت أن ذلك سيتضح بعد موافقة مجلس النواب المصري على قانون التصالح وصدور اللائحة التنفيذية.

وكان قرر مجلس إدارة شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، التفاوض مع تحالف شركات فانتدج للتنمية العمرانية- أنيكس للاستثمارات الاماراتية- الثغلا للتجارة، بشأن العرض المقدم منهم لتطوير أرض الشركة في زفتى.

وقالت الشركة، إن التفاوض مع مقدم العرض بهدف تعديل بعض الشروط قبل اتخاذ قرارًا بشأن العرض المقدم من التحالف للمشاركة في تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى في محافظة الغربية.

وكانت كشفت شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول، عن تلقيها عرضًا من شركة فانتدج للتنمية العمرانية وانيكس للاستثمارات الاماراتية وشركة الثغر للتجارة والانشاءات، للحصول على حق تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى محافظة الغربية.

وأوضحت الشركة، أن العرض بنظام المشاركة في عوائد المشروعات طبقًا للمخطط الذي تقدم به التحالف، إذ سيكون مشروع متعدد الاستخدامات (سكني- تجاري- إداري- سياحي- طبي- ترفيهي).

وتضمن العرض أن النسبة البنائية 60% من مساحة الأرض والتي تقدر تقريبا بـ60 ألف متر مربع، وأن الاشتراطات البنائية كحد أدنى أرضي وأربع أدوار متكررة.

وجاء في العرض حصول الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على نسبة 36% من القيمة البيعية الكلية للمشروع طبقا للتراخيص ويتم ذلك بشكل دوري وفوري على مرحلتين بحد أقصى 4 سنوات لكل مرحلة من تاريخ استلام التراخيص طول مدة تنفيذ المشروع وطبقا للمتحصلات الفعلية عن المبيعات.

ويتحمل التحالف مصروفات التراخيص وتكون صمن تكلفة المشروع، بينما تقع أي مصروفات سيادية مستحقة على الأرض أو خاصة بالنشاط أو استحقاقات تغيير النشاط على عاتق الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على أن يتم خصمها من نصيب إيردات العربية لإدارة الأصول من المتحصلات الفعلية من المبيعات.

ويقوم التحالف بتقديم 2 شيك بقيمة اجمالية 2 مليون جنيه على سبيل إظهار جدية العرض على أن يتم إيداعهم عند الطرف الأول على سبيل الأمانة.

وأشارت العربية لإدارة الأصول، أنه سيتم عرض ما تقدم به التحالف على أول مجلس إدارة قادم للنظر فيه.

وعلى صعيد اتفاق الشركة مع شركة الرواسي بشأن تطوير أرض زفتى، أوضحت العربية لإدارة الأصول، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الشركتين وأنهم أصبحوا في حل من التعاقد.