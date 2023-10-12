العربية للأصول تشتري 5 ملايين سهم خزينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اشترت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 5 ملايين سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.
وكانت قررت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء 23 مليون سهم خزينة بسعر السوق المفتوح.
وقالت الشركة، إنه تقرر شراء 23 مليون سهم خزينة ابتداءًا من اليوم 9 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبل.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول“العربية للأصول”، على انتخابات مجلس الإدارة الجديدة، بفوز تسعة أعضاء.
واعتمدت العمومية تعيين هاني عبداللطيف علما رئيسًا غير تنفيذيًا لمجلس الإدارة، ومحمد أبو زيد إبراهيم نائب رئيس تنفيذي وعضوًا منتدبًا.
وكانت وافقت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول“العربية للأصول”، على العرض المقدم من تحالف شركة“فانتدج للتنمية العمرانية” و”أنيكس للاستثمارات” الإماراتية ومحمد أبو السعود خميس، للحصول على حق تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى في محافظة الغربية.
وقالت الشركة إنه سيتم اتمام التعاقد مع التحالف والاتفاق على صيغة العقد خلال مدة زمنية من شهرين إلى 3 أشهر، والعرض على عمومية الشركة.
وكانت كشفت شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن إعطاء مهلة لتحالف شركات فانتدج للتنمية العمرانية – أنيكس للاستثمارات الإماراتية – الثغلا للتجارة، لتقديم عرض نهائي يوم الأربعاء المقبل، بشأن تطوير أرض زفتى.
وطالبت الشركة التحالف بوضع سيناريوهات مختلفة في حال موافقة الجهات المعنية على 4 أدوار+ أرضي أو 12 دور+ أرضي، وفي كل حال هل مسموح بمحلات تجارية بالمباني المختلفة بالدور الأرضي أم سيخصص الدور الأرضي للجراجات.
وأضافت أن ذلك سيتضح بعد موافقة مجلس النواب المصري على قانون التصالح وصدور اللائحة التنفيذية.
وكان قرر مجلس إدارة شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، التفاوض مع تحالف شركات فانتدج للتنمية العمرانية- أنيكس للاستثمارات الاماراتية- الثغلا للتجارة، بشأن العرض المقدم منهم لتطوير أرض الشركة في زفتى.
وقالت الشركة، إن التفاوض مع مقدم العرض بهدف تعديل بعض الشروط قبل اتخاذ قرارًا بشأن العرض المقدم من التحالف للمشاركة في تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى في محافظة الغربية.
وكانت كشفت شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الاصول، عن تلقيها عرضًا من شركة فانتدج للتنمية العمرانية وانيكس للاستثمارات الاماراتية وشركة الثغر للتجارة والانشاءات، للحصول على حق تطوير أرض الشركة بمدينة زفتى محافظة الغربية.
وأوضحت الشركة، أن العرض بنظام المشاركة في عوائد المشروعات طبقًا للمخطط الذي تقدم به التحالف، إذ سيكون مشروع متعدد الاستخدامات (سكني- تجاري- إداري- سياحي- طبي- ترفيهي).
وتضمن العرض أن النسبة البنائية 60% من مساحة الأرض والتي تقدر تقريبا بـ60 ألف متر مربع، وأن الاشتراطات البنائية كحد أدنى أرضي وأربع أدوار متكررة.
وجاء في العرض حصول الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على نسبة 36% من القيمة البيعية الكلية للمشروع طبقا للتراخيص ويتم ذلك بشكل دوري وفوري على مرحلتين بحد أقصى 4 سنوات لكل مرحلة من تاريخ استلام التراخيص طول مدة تنفيذ المشروع وطبقا للمتحصلات الفعلية عن المبيعات.
ويتحمل التحالف مصروفات التراخيص وتكون صمن تكلفة المشروع، بينما تقع أي مصروفات سيادية مستحقة على الأرض أو خاصة بالنشاط أو استحقاقات تغيير النشاط على عاتق الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول على أن يتم خصمها من نصيب إيردات العربية لإدارة الأصول من المتحصلات الفعلية من المبيعات.
ويقوم التحالف بتقديم 2 شيك بقيمة اجمالية 2 مليون جنيه على سبيل إظهار جدية العرض على أن يتم إيداعهم عند الطرف الأول على سبيل الأمانة.
وأشارت العربية لإدارة الأصول، أنه سيتم عرض ما تقدم به التحالف على أول مجلس إدارة قادم للنظر فيه.
وعلى صعيد اتفاق الشركة مع شركة الرواسي بشأن تطوير أرض زفتى، أوضحت العربية لإدارة الأصول، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الشركتين وأنهم أصبحوا في حل من التعاقد.
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