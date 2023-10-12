الصين تجوب العالم بحثاً عن القمح بعد تضرر المحصول من الأمطار

MENAFN - Al-Borsa News) تجوب الصين العالم بحثاً عن القمح، إذ تقترب وارداتها السنوية من بلوغ مستويات قياسية، مع لجوء المشترين إلى اصطياد إمدادات رخيصة بعد أن ألحقت الأمطار الغزيرة أضراراً بالمحصول المحلي.

بعد الإسراف في شراء القمح الأسترالي في وقت سابق من العام، حُجزت كميات كبيرة هذا الشهر من بعض المصدرين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، وفقاً للتجار، الذين رفضوا نشر اسماءهم أثناء التحدث عن أعمال خاصة.

وتأتي فورة الشراء بعد انخفاض أسعار القمح العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في نهاية سبتمبر. وعلى الرغم من أن ذلك يشير إلى وفرة الإمدادات في الوقت الحالي، إلا أن شهية الصين المتزايدة تضيف عدم اليقين إلى سلاسل التوريد التي أصبحت عرضة بشكل متزايد للحروب والسياسات التجارية الحمائية.

قال دارين فريدريش، المؤسس المشارك لشركة“سيتونيا كونسلتنغ” (Sitonia Consulting) :“من المرجح أن تكون واردات الصين من القمح قوية في الفترة المقبلة، ومن المؤكد أنها ستتجاوز الحصة السنوية.. يبدو أن الصين اشترت جميع الإمدادات التي يُمكن تصديرها بسهولة من أستراليا، وهي الآن بحاجة للذهاب إلى أبعد من ذلك”.

نظام الحصص في واردات القمح

تستخدم بكين نظام الحصص لإدارة واردات السلع الأساسية مثل القمح. فإنها تسمح بمرور 9.636 مليون طن سنوياً من الحبوب بتعريفة 1%، ويُخصَّص 90% منها للشركات الحكومية. وفوق هذا الحد، ترتفع التعريفة إلى 65%، وهو مستوى عادة ما يكون بعيد المنال بالنسبة للمشترين من القطاع الخاص ولكن ليس للشركات العملاقة المملوكة للدولة.

لسنوات عديدة، لم تستنفد الحصة أبداً. لكن تغير ذلك في 2020، إذ أدى الاتفاق التجاري الذي أبرمته بكين مع إدارة ترمب إلى تعزيز المشتريات من الولايات المتحدة. وفي العام الماضي، وصل إجمالي الواردات إلى مستوى قياسي عند 9.96 مليون طن، حيث استبدل المشترون القمح بمكونات أخرى في علف الحيوانات، وتناول المواطنون الصينيون المزيد من الخبز. تتنافس الصين الآن مع مصر كأكبر مستورد في العالم.

بلغت المشتريات من الخارج في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 بالفعل 9.56 مليون طن، تم الحصول على أكثر من 60% منها من أستراليا. وقال التجار إن المشترين يفتشون الحصاد المقبل للدولة الواقعة في نصف الكرة الجنوبي بحثاً عن الإمدادات المستقبلية، فضلاً عن مراقبة ظروف المحاصيل في مصادر بديلة مثل كازاخستان.

الأمن الغذائي

حرصاً منها على ضمان الأمن الغذائي لسكانها الذين يزيد عددهم على مليار نسمة، تحرص بكين على بناء مخزونها من الحبوب، خاصة على خلفية الحرب في أوكرانيا -وهي مصدر كبير آخر-، وموجات الطقس القاسي المتكررة بشكل متزايد مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وقال أرلان سوديرمان، كبير اقتصاديي السلع لدى شركة“ستون إكس فاينانشال” (StoneX Financial)، إن النشاط الشرائي الأخير في الصين يرتبط إلى حد كبير بمشاكل الطقس التي شهدتها مع اقتراب محصول هذا العام من الحصاد. وقدَّر أن الأمطار المستمرة أدت إلى انخفاض جودة القمح بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليون طن، مما جعله مناسباً لتغذية الماشية ولكن ليس للاستهلاك البشري.

أضاف سوديرمان:“زاد ذلك من حاجة الصين إلى شراء قمح الطحن عالي الجودة من السوق العالمية، لمزجه مع قمحها لتحقيق أهدافها المتعلقة بجودة الغذاء”.

انخفض محصول القمح الصيفي في الصين، والذي يشكل الجزء الأكبر من المحصول، بنسبة 0.9% إلى 134.53 مليون طن هذا العام، وفقاً للبيانات الرسمية. مسجلاً أول انخفاض سنوي منذ سبعة أعوام.

اقتصاد الشرق