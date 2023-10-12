وزير الإسكان يؤكد أهمية البحث العلمى فى تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، حيث تم عرض الحساب الختامي للجهاز عن العام المالى 2022-2023، والموازنة المعتمدة للجهاز للعام المالي 2023-2024، وتقرير عن محاور عمل وأنشطة الجهاز للعام المالى المنتهى، وبرنامج بناء القدرات والدعم للعاملين بالجهاز.

وأكد وزير الإسكان، أن الجهاز التنظيمى يلعب دوراً هاماً فى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وبما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وتابع إجراءات الجهاز التنظيمى فى سبيل إنشاء مركز تطوير بحوث مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز، أنه تم دراسة تجارب الجهات العاملة ضمن منظومة البحث العلمى فى مصر، والتجارب الدولية المماثلة، وتم وضع الأهداف التالية: الاستفادة من التجارب والنماذج السابقة بعد تقييمها، وتوظيف نتائج المشروعات والتحالفات البحثية ذات الصلة في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ، وإيجاد قنوات اتصال بين أصحاب النماذج البحثية الناجحة والجهات ذات الصلة في القطاع، كما تم تحديد مجالات عمل المركز.

وأكد الجزار، أهمية دور البحث العلمى فى تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مشددا على الاهتمام بالبحث التطبيقى لخدمة الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث يتم من خلال نماذج تطبيقية للاستفادة من نتائجها فى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى العمل على نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن تنفيذ النماذج التطبيقية للمشروعات الكبرى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يلعب دوراً هاماً جداً فى خفض التكلفة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات، وتحديد الاحتياجات الفعلية، والتقنيات اللازمة للتنفيذ، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الجهات المصنعة وشركات المقاولات العاملة فى المجال، والذين أبدوا رغبتهم فى تمويل الأبحاث العلمية التى تمكنهم من الوصول إلى أفضل النتائج والحلول العملية القابلة للتطبيق والتنفيذ، وبما يعود بالنفع على جميع الجهات العاملة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وخلال الاجتماع، استعرض مصطفى، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، ومراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، وكذا مراجعة محطات الصرف الصحى، مضيفاً أن دور الجهاز فى حماية المستهلك يتمثل فى، مراجعة منظومة خدمة العملاء والتوعية والإعلام لمقدمى الخدمة، وقياس آراء ورضاء المواطنين عن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستطلاعات الرأى فى الحالات الطارئة والمعاينات الميدانية، وتلقى وحل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة.