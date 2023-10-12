وزير الإسكان يؤكد أهمية البحث العلمى فى تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، حيث تم عرض الحساب الختامي للجهاز عن العام المالى 2022-2023، والموازنة المعتمدة للجهاز للعام المالي 2023-2024، وتقرير عن محاور عمل وأنشطة الجهاز للعام المالى المنتهى، وبرنامج بناء القدرات والدعم للعاملين بالجهاز.
وأكد وزير الإسكان، أن الجهاز التنظيمى يلعب دوراً هاماً فى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وبما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.
وتابع إجراءات الجهاز التنظيمى فى سبيل إنشاء مركز تطوير بحوث مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز، أنه تم دراسة تجارب الجهات العاملة ضمن منظومة البحث العلمى فى مصر، والتجارب الدولية المماثلة، وتم وضع الأهداف التالية: الاستفادة من التجارب والنماذج السابقة بعد تقييمها، وتوظيف نتائج المشروعات والتحالفات البحثية ذات الصلة في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ، وإيجاد قنوات اتصال بين أصحاب النماذج البحثية الناجحة والجهات ذات الصلة في القطاع، كما تم تحديد مجالات عمل المركز.
وأكد الجزار، أهمية دور البحث العلمى فى تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مشددا على الاهتمام بالبحث التطبيقى لخدمة الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث يتم من خلال نماذج تطبيقية للاستفادة من نتائجها فى تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى العمل على نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن تنفيذ النماذج التطبيقية للمشروعات الكبرى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يلعب دوراً هاماً جداً فى خفض التكلفة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات، وتحديد الاحتياجات الفعلية، والتقنيات اللازمة للتنفيذ، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الجهات المصنعة وشركات المقاولات العاملة فى المجال، والذين أبدوا رغبتهم فى تمويل الأبحاث العلمية التى تمكنهم من الوصول إلى أفضل النتائج والحلول العملية القابلة للتطبيق والتنفيذ، وبما يعود بالنفع على جميع الجهات العاملة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
وخلال الاجتماع، استعرض مصطفى، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، ومراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، وكذا مراجعة محطات الصرف الصحى، مضيفاً أن دور الجهاز فى حماية المستهلك يتمثل فى، مراجعة منظومة خدمة العملاء والتوعية والإعلام لمقدمى الخدمة، وقياس آراء ورضاء المواطنين عن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستطلاعات الرأى فى الحالات الطارئة والمعاينات الميدانية، وتلقى وحل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة.
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