عضو مجلس إدارة المطورون العرب يرفع حصته بالشركة إلى 27.6%

MENAFN - Al-Borsa News) رفع المساهم أحمد طارق خليل علي، عضو مجلس إدارة شركة“المطورون العرب القابضة” حصته في رأسمال الشركة من 24% إلى 27.6%.

واشترى عضو مجلس الإدارة 46.23 مليون سهم من المطورون العرب بقيمة إجمالية 31.85 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.689 جنيه.

وبحسب الخطة الاستثمارية لعضو مجلس الإدارة، يستهدف أحمد طارق خليل رفع حصته في شركة المطورون العرب إلى 29.9%؛ للمشاركة في خطة التطوير للعمليات التشغيلية والإدارية والمالية والاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكذلك المشاركة في استكمال تنفيذ خطة الشركة من المشروعات تحت التطوير والمشروعات تحت التشغيل وتطوير محفظة الأراضي، والمشاركة في توفير تمويل بشكل مستدام ومتنوع لتغطية احتياجات التوسعات التشغيلية والاستثمارية، وفقًا للهيكل التمويلي من خلال المشاركة في زيادات رأسمال الشركة.

وحققت أرباح شركة المطورون العرب القابضة، نموًا بنسبة 362% خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث بلغ صافى الربح 54 مليون جنيه، مقارنة بتحقيق أرباح بقيمة 15 مليون جنيه.

أوضحت الشركة فى إفصاح لها، أن المبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 896 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 275%، وبلغت الإيرادات 687 مليون جنيه مقارنة مع 468 مليون جنيه بنسبة نمو 147%.

كشف بيان من الشركة أنه تم تحقيق مؤشرات غير مسبوقة على مستوى كافة الأنشطة، حيث سجلت“المطورون العرب” أعلى نسبة نمو فى المبيعات بين الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك أكبر نسبة زيادة سنوية فى صافى الأرباح، مع الإقبال الكبير على الاستثمار العقارى فى مصر خلال الفترة الحالية.

أرجع الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، الأداء التشغيلى والمالى الإيجابى للشركة خلال النصف الأول من عام 2023، إلى استراتيجية الإدارة كرائدة للقطاع العقارى المصرى من خلال تطوير المشروعات القائمة لتسريع وتيرة تسليم الوحدات للعملاء القائمين وتوفير كل الخدمات لتحسين تجربة العميل مع الشركة.

شدد أن ذلك سينعكس بالإيجاب على نمو المبيعات المستقبلية، كما تعمل الشركة فى الوقت نفسه على دراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لتعظيم العائد للمساهمين، وتلبية احتياجات السوق من المشروعات بكل أنواعها سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.

وكشف“خليفة”، عن تخطيط الشركة، لتطوير محفظة مشروعاتها خارج مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى سعى الشركة للمضى قدمًا فى إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع أغادير، واستكمال مراحل مشروع البحر الميت، بالإضافة إلى دراسة عدة فرص استثمارية جديدة فى منطقة الشرق الأوسط.

أكد أن ذلك علاوة على الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، بحيث تتواءم معدلات النمو والأنشطة الاستثمارية من ناحية مع الأولوية البيئية والمناخية من ناحية أخرى.

يذكر أن إجمالى رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة بلغ 772.4 مليون جنيه فى أغسطس الجارى، موزعًا على 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية 0.6 جنيه للسهم الواحد، وبلغ مجموع حقوق الملكية للمجموعة فى 30 يونيو لعام 2023 مبلغ 1.24 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.96 جنيه.