عضو مجلس إدارة المطورون العرب يرفع حصته بالشركة إلى 27.6%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع المساهم أحمد طارق خليل علي، عضو مجلس إدارة شركة“المطورون العرب القابضة” حصته في رأسمال الشركة من 24% إلى 27.6%.
واشترى عضو مجلس الإدارة 46.23 مليون سهم من المطورون العرب بقيمة إجمالية 31.85 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.689 جنيه.
وبحسب الخطة الاستثمارية لعضو مجلس الإدارة، يستهدف أحمد طارق خليل رفع حصته في شركة المطورون العرب إلى 29.9%؛ للمشاركة في خطة التطوير للعمليات التشغيلية والإدارية والمالية والاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكذلك المشاركة في استكمال تنفيذ خطة الشركة من المشروعات تحت التطوير والمشروعات تحت التشغيل وتطوير محفظة الأراضي، والمشاركة في توفير تمويل بشكل مستدام ومتنوع لتغطية احتياجات التوسعات التشغيلية والاستثمارية، وفقًا للهيكل التمويلي من خلال المشاركة في زيادات رأسمال الشركة.
وحققت أرباح شركة المطورون العرب القابضة، نموًا بنسبة 362% خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث بلغ صافى الربح 54 مليون جنيه، مقارنة بتحقيق أرباح بقيمة 15 مليون جنيه.
أوضحت الشركة فى إفصاح لها، أن المبيعات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 896 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 275%، وبلغت الإيرادات 687 مليون جنيه مقارنة مع 468 مليون جنيه بنسبة نمو 147%.
كشف بيان من الشركة أنه تم تحقيق مؤشرات غير مسبوقة على مستوى كافة الأنشطة، حيث سجلت“المطورون العرب” أعلى نسبة نمو فى المبيعات بين الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية، وكذلك أكبر نسبة زيادة سنوية فى صافى الأرباح، مع الإقبال الكبير على الاستثمار العقارى فى مصر خلال الفترة الحالية.
أرجع الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، الأداء التشغيلى والمالى الإيجابى للشركة خلال النصف الأول من عام 2023، إلى استراتيجية الإدارة كرائدة للقطاع العقارى المصرى من خلال تطوير المشروعات القائمة لتسريع وتيرة تسليم الوحدات للعملاء القائمين وتوفير كل الخدمات لتحسين تجربة العميل مع الشركة.
شدد أن ذلك سينعكس بالإيجاب على نمو المبيعات المستقبلية، كما تعمل الشركة فى الوقت نفسه على دراسة أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لتعظيم العائد للمساهمين، وتلبية احتياجات السوق من المشروعات بكل أنواعها سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية.
وكشف“خليفة”، عن تخطيط الشركة، لتطوير محفظة مشروعاتها خارج مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى سعى الشركة للمضى قدمًا فى إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع أغادير، واستكمال مراحل مشروع البحر الميت، بالإضافة إلى دراسة عدة فرص استثمارية جديدة فى منطقة الشرق الأوسط.
أكد أن ذلك علاوة على الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، بحيث تتواءم معدلات النمو والأنشطة الاستثمارية من ناحية مع الأولوية البيئية والمناخية من ناحية أخرى.
يذكر أن إجمالى رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة بلغ 772.4 مليون جنيه فى أغسطس الجارى، موزعًا على 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية 0.6 جنيه للسهم الواحد، وبلغ مجموع حقوق الملكية للمجموعة فى 30 يونيو لعام 2023 مبلغ 1.24 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.96 جنيه.
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