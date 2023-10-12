تراجع القيمة الحقيقية لأسعار المنازل البريطانية بأكثر من 13% منذ عام 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح تقرير صدر عن“سافيلس” العقارية إخفاء معدل التضخم تراجع الأسعار الحقيقية للمنازل في المملكة المتحدة منذ عام 2022، وتدهور قيمة الثروة العقارية السكنية في البلاد إلى مستوياتها عشية الأزمة المالية العالمية.
وأظهر التقرير انخفاض القيمة الإسمية للمنازل البريطانية بنسبة 2.8% في المتوسط منذ ذروتها في مارس 2022، بينما تراجعت قيمتها الحقيقية بنسبة 13.4% خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أنه عند استبعاد أثر التضخم على قيمة الثروة العقارية السكنية في بريطانيا، فإنها تصبح أقل من مستوياتها في أواخر عام 2015، بينما لم تتعافى أسعار المنازل في عدة مناطق مثل: يوركشاير، وهامبر، وويست ميدلاندز، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية؛ إلى مستويات ما قبل عامي 2008 و2009.
وقال“لوسيان كوك” مدير بحوث العقارات السكنية لدى“سافيلس” في تصريح لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن نتائج التحليلات تشير إلى تسجيل خسارة حقيقية في قيمة جميع المنازل المشتراة بعد ديسمبر 2015.
وأضاف أن مالكي العقارات قد لا يستشعرون تراجع القيمة الحقيقية لمنازلهم جراء ارتفاع أسعارها الإسمية، أو على الأقل عدم تراجعها خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الفترة الأخيرة التي تجاوز فيها نمو الأسعار معدل التضخم تعود إلى ما بين منتصف التسعينيات وحتى عام 2007.
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