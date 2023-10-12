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تراجع القيمة الحقيقية لأسعار المنازل البريطانية بأكثر من 13% منذ عام 2022

10/12/2023 7:40:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوضح تقرير صدر عن“سافيلس” العقارية إخفاء معدل التضخم تراجع الأسعار الحقيقية للمنازل في المملكة المتحدة منذ عام 2022، وتدهور قيمة الثروة العقارية السكنية في البلاد إلى مستوياتها عشية الأزمة المالية العالمية.

وأظهر التقرير انخفاض القيمة الإسمية للمنازل البريطانية بنسبة 2.8% في المتوسط منذ ذروتها في مارس 2022، بينما تراجعت قيمتها الحقيقية بنسبة 13.4% خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أنه عند استبعاد أثر التضخم على قيمة الثروة العقارية السكنية في بريطانيا، فإنها تصبح أقل من مستوياتها في أواخر عام 2015، بينما لم تتعافى أسعار المنازل في عدة مناطق مثل: يوركشاير، وهامبر، وويست ميدلاندز، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية؛ إلى مستويات ما قبل عامي 2008 و2009.

وقال“لوسيان كوك” مدير بحوث العقارات السكنية لدى“سافيلس” في تصريح لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن نتائج التحليلات تشير إلى تسجيل خسارة حقيقية في قيمة جميع المنازل المشتراة بعد ديسمبر 2015.

وأضاف أن مالكي العقارات قد لا يستشعرون تراجع القيمة الحقيقية لمنازلهم جراء ارتفاع أسعارها الإسمية، أو على الأقل عدم تراجعها خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الفترة الأخيرة التي تجاوز فيها نمو الأسعار معدل التضخم تعود إلى ما بين منتصف التسعينيات وحتى عام 2007.

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