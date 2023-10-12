محافظ كفر الشيخ: 4 مليارات جنيه تكلفة تأهيل ترع وتجديد محطات ري بـ10 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن قطاع الري بالمحافظة شهد أعمال تأهيل ترع وتطهيرها وإحلال وصيانة منشآت الري وصيانة وتطهير مجرى النيل، بتكلفة 4 مليارات جنيه خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح المحافظ، اليوم الخميس، أنه تم تأهيل ترع وتطهيرها وإنشاء وإحلال وصيانة منشآت الري، وبإدارة صرف غرب وشرق تم صيانة وتطهيرات المصارف وإنشاء وإحلال وصيانة منشآت الصرف الصحي المغطى، بتكلفة 828 مليون جنيه وأعمال تجديد وإنشاءات بإدارة ري شرق وغرب بتكلفة 848 مليون جنيه.

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ شهدت أعمال صناعية وصيانة وتطهير مجرى النيل بتكلفة 25 مليون جنيه بقطاع حماية النيل شمال فرع رشيد، وإنشاء محطات التطوير وتأهيل الترع والمساقي الخصوصية بتكلفة 452 مليون جنيه بقطاع تطوير الري وسط الدلتا، وأعمال تأهيل الترع وأعمال صناعية بتكلفة مليار جنيه، كما تم حماية المناطق الساحلية المنخفضة ومصرف الغربية الرئيسي (كوتشنر) بتكلفة 482 جنيها، وإنشاء وإحلال وتجديد محطات وتوريد قطع غيار بتكلفة 503 ملايين جنيه.

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