التنمية المحلية توجه فريق سند الخير بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

MENAFN - Al-Borsa News) وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فريق عمل مبادرة“سند الخير” بالبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي تستهدف خفض أسعار 7 سلع، بنسبة تتراوح من 15% إلى 25%، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن المجمدة والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

وأكد آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة“سند الخير” منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى أكثر من 375 مليون جنيه.

وتلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة“سند الخير” والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، والتى استمرت على مدار 76 أسبوعاً.

وأشار إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 76، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 3.5 مليون جنيه، وذلك في 16 محافظة.