التنمية المحلية توجه فريق سند الخير بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فريق عمل مبادرة“سند الخير” بالبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي تستهدف خفض أسعار 7 سلع، بنسبة تتراوح من 15% إلى 25%، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن المجمدة والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.
وأكد آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة“سند الخير” منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى أكثر من 375 مليون جنيه.
وتلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة“سند الخير” والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، والتى استمرت على مدار 76 أسبوعاً.
وأشار إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 76، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 3.5 مليون جنيه، وذلك في 16 محافظة.
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