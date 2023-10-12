Thursday, 12 October 2023 03:16 GMT

التنمية المحلية توجه فريق سند الخير بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

10/12/2023 7:40:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فريق عمل مبادرة“سند الخير” بالبدء فى تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي تستهدف خفض أسعار 7 سلع، بنسبة تتراوح من 15% إلى 25%، بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 15% على الدواجن المجمدة والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

وأكد آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة“سند الخير” منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى أكثر من 375 مليون جنيه.

وتلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة“سند الخير” والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، والتى استمرت على مدار 76 أسبوعاً.

وأشار إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 76، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 3.5 مليون جنيه، وذلك في 16 محافظة.

MENAFN12102023000202011048ID1107231538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث