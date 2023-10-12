الشركات المصرية تكافح لاستعادة فرص التصدير الضائعة فى العراق

تسعى نحو 280 شركة صناعية مصرية تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة إلى فتح أسواق تصديرية فى السوق العراقى مع بداية العام المقبل، وذلك خلال زيارة ستجريها إلى بغداد نوفمبر المقبل.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة التبادل التجارى بين مصر والعراق إلى 10 مليارات دولار سنوياً، مقابل 500 مليون دولار العام الماضى بدعم من زيادة الصادرات، واستيراد الخامات ومستلزمات التصنيع.

وتحتل مصر المرتبة الـ16 على قائمة أبرز الدول المصدرة إلى العراق العام الماضى، لتستحوذ على 1.1% من إجمالى الواردات العراقية التى بلغت 44.8 مليار دولار وفق أحدث بيانات وزارة التجارة العراقية.

قال محمد البهى، رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ الزيارة المرتقبة للعراق تعد أكبر بعثة تجارية فى تاريخ اتحاد الصناعات المصرية، ومن المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية لكلا الجانبين.

أوضح ((البهى))، أن الشركات ستقدم خصومات للمنتجات التى تصدر إلى العراق بنسب تصل إلى 30%؛ حتى تتمكن من اقتناص أكبر فرص تصديرية على هامش الزيارة، ومن القطاعات المستهدف تصديرها مواد البناء والصناعات الغذائية.

لفت إلى أن لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات تواصلت مع المستشار التجارى بسفارة العراق، وطلبت تنفيذ زيارة فعلية لرؤساء مجالس إدارات الشركات المصرية إلى العراق بدلاً من الاتفاقات عن بُعد، وبدوره رحب وأبدى الرغبة فى دخول المنتجات المصرية إلى بلاده.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركات المصرية تصدر للسوق العراقى منذ فترة طويلة.. لكن الصراعات التى شهدها على مدار السنوات الماضية عطلت وصول الكثير من المنتجات إلى بغداد.

لفت إلى أن رئيس وزراء الحكومة العراقية، محمد شيعة السودانى، دعا الشركات المصرية لزيارة العراق، واستئناف التبادل التجارى بين البلدين، ومن المتوقع أن تفتح مساراً جديداً سيساعد على انضمام كثير من الشركات المصرية إلى قائمة المصدرين إلى بغداد.

وتتنافس 3 دول على التصدير إلى السوق العراقى الفترة الحالية هى الصين، التى تستحوذ على 31% من إجمالى الواردات العراقية، تليها تركيا بنسبة 30.7%، ثم إيران بنسبة 22%، حسب بيانات الحكومة العراقية.

ذكر رئيس لجنة الاتحاد العربى باتحاد الصناعات والمسئول عن البعثة المصرية إلى العراق، أن مصر مؤهلة لاقتناص حصة تصل إلى 30% من إجمالى واردات العراق السنوية فى حال توقيع عقود تصديرية خلال الزيارة المرتقبة.

قال ))البهى((، إن الشركات المصرية تلقت طلبات تصديرية بالفعل من العراق، خلال الفترة الأخيرة، ويتم شحن طلبات يومية من قطاعى الغذاء والأدوية وبالتحديد السلع قصيرة مدة الصلاحية.

أشار إلى أن مبادرة إعادة الإعمار التى يعمل عليها العراق، خلال الفترة الحالية، فتحت باباً كبيراً أمام قطاع مواد البناء المصرى، ومن المرتقب أن تتضاعف صادرات القطاع بعد زيارة نوفمبر المقبل.

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ المجلس أجرى بعثة تجارية إلى العراق سبتمبر الماضى، ضمت 21 شركة تمثل جميع الأنشطة، وكان أبرزها الأجهزة المنزلية، والصناعات المغذية للسيارات، والآلات والمعدات.

أوضح أن البعثة شهدت نحو 180 اجتماعاً ثنائياً مع مستوردين عراقيين، فسوق العراق واسع ولم تتمكن الشركات المصرية من تصدير جميع الكميات له خلال الفترة الحالية.

أشار إلى أن بغداد أعلنت فى 2016 تطبيق إجراءات لتسهيل التجارة المشتركة بين مصر والعراق، لكن الإجراءات طُبقت على بعض السلع، لكن الصناعات الهندسية تحديداً تخضع للضرائب الجمركية، لذلك فالقطاع يواجه تنافسية شديدة.

ويرى ))الصياد((، أن البوتاجاز المصرى والأدوات المنزلية من أكثر المنتجات رواجاً وأفضلية لدى المواطن العراقى، ومن المتوقع أن تشهد زيادات فى التصدير منها الفترة المقبلة، إلى جانب توسيع قاعدة المنتجات الأخرى.

أضاف لـ((البورصة))، أن الزيارة التى أجراها المجلس التصديرى مع 20 شركة إلى العراق، حفزت 4 مستثمرين على دراسة إقامة مشروعات لهم فى السوق العراقى وجارٍ التأكد من الوضع الأمنى الفترة الحالية.

وحلت المنتجات البلاستيكية المصدرة إلى العراق فى المرتبة الأولى بإجمالى 93 مليون دولار، تلاها الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وبلغت قيمتها 67 مليون دولار.

قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، إنَّ 4 شركات صناعات معدنية ستشارك فى زيارة العراق المرتقبة، وتتخصص تلك الشركات فى تصنيع المسبوكات، وتشكيل المعادن، والبنية التحتية.

توقع ))حنفى”، أن تحقق الزيارة مردوداً إيجابياً على 3 قطاعات رئيسية هى مواد البناء، والصناعات المعدنية، والقطاع العقارى.

وجاءت صادرات الحديد والفولاذ فى المرتبة الخامسة على قائمة أبرز صادرات الصناعات المصرية إلى العراق خلال العام الماضى بقيمة إجمالية بلغت 31 مليون دولار.

قال حاتم المنوفى، المدير التنفيذى لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ مطورين ومستثمرين مصريين بخبراتهم وبموارد العراق الطبيعية يستطيعون تصنيع المنتجات من خلال إنشاء مصانع أو الدخول فى شركات عراقية أو إعادة تأهيل لمصانع قائمة بالفعل، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت.

رهن قرار الاستثمار فى أى بلد بمدى التأكد من توافر مصادر الطاقة، والأراضى الاستثمارية، والعمالة المدربة، والمواد الخام، وفى النهاية مناسبة تكاليف هذه المصادر مع رأسمال المستثمر.

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ الاستثمار فى الوقت الحالى مرهون بنجاح المعاملات التصديرية، والتى ستثبت بدورها المناخ المستقر والأمان فى الحصول على المستحقات التصديرية ودوران حركة التجارة بشكل جيد.

أضاف لـ((البورصة))، أن الفرص التصديرية بالعراق كبيرة، وتوصلت الشعبة إلى اتفاق مع السفارة العراقية على آليات للسداد، وأبرزها توفير دفعة مقدم تعاقد، واستكمال 100% من المبلغ قبل الشحن، وبالفعل بدأ عدد من الشركات المنتجة للبوتاجازات بالتصدير.

وبلغت قيمة استثمارات مصر فى العراق نحو 200 مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات العراقية فى مصر حوالى 500 مليون دولار وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية 2022.

كتبت: مريم الرميحى