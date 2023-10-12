«أون بلان»: المبيعات العقارية في دبي تواصل تسجيل مستويات تاريخية





تؤكد جميع التوقعات أن تواصل المبيعات العقارية في دبي تسجيل مستويات تاريخية، مستفيدة من نجاح خطط جذب الأجانب، ومنح الإقامات الذهبية، والتفوق الاقتصادي، الذي تعيشه الإمارة، بينما يعاني العالم من المخاطر الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي.

وقال أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان»: «إن سوق دبي تواصل تسجيل مبيعات قياسية، حيث بلغت ما يقارب 290 مليار درهم، منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وهي القيمة الأعلى تاريخياً لهذه الفترة».

وكرمت شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً، شركة «أون بلان» العقارية، لحصولها على المركز الأول كونها أكثر شركات الوساطة العقارية مبيعاً لمشروعات «بن غاطي»، خلال عام 2023.

وأضاف: «إن هذا التكريم يأتي تكليلاً لمجهودات الشركة في التسويق العقاري الناجح لمشروعات شركة «بن غاطي» الرائدة في التطوير العقاري في دبي».

وأوضح الدولة: «إن «بن غاطي» تعد من كبريات شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، إذ تقدم عقارات ذات طابع معماري فريد وعصري، وتركز على تطوير أيقونات معمارية متميزة في شتى مناطق إمارة دبي، حيث يبلغ إجمالي حجم أعمال الشركة نحو 20 مليار درهم، عبر محفظة عقارية ممتدة حول مناطق كالخليج التجاري، وداون تاون دبي، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، إضافة إلى واحة دبي للسيليكون ودبي لاند، ومجمع الليوان».

وقال أحمد الدولة: «إن «بن غاطي» تمتاز بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، من حيث سرعة الإنجاز وخطط السداد والأسعار، علاوة على تقديمها عقارات فاخرة، تتضمن تشطيبات تحمل أعلى معايير الجودة، وتمتلك الشركة خطة توسعية جريئة لمضاعفة استثماراتها، خلال السنوات المقبلة».

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية إلى أن انتعاش المبيعات العقارية في إمارة دبي يبرز أهمية قطاع الوساطة كونه أحد أبرز العوامل المساعدة في دعم السوق، وتنشيط عمليات البيع والترويج للفرص المستثمرة.

وأفاد الدولة بأن سوق العقارات في دبي مفتوحة لكل الوسطاء العقاريين، وهناك فرص تشمل الجميع، والحفاظ على تنمية قطاع الوساطة مسؤولية جميع أطراف السوق سواء الهيئات الحكومية، التي تقوم بدورها على أكمل وجه، ومتابعة لكل تطورات السوق أولاً بأول، أو المطورين عبر إطلاقهم مشروعات جديدة لتلبية الطلب المتجدد في السوق، أو الوسطاء النشيطين بالترويج المستمر، والناجح لبيع العقارات للمستثمرين المحليين والأجانب.